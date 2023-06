JCyC: México gana polémica medalla de plata en natación artística; ‘Es como el VAR, injusto’

Polémica resultó la final de la natación artística por equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 donde México tuvo que conformarse con la medalla de plata pese a las reclamaciones de las andinas aztecas por el oro de Colombia.

Nuria Diosdado, integrante del equipo mexicano de nado sincronizado, manifestó su inconformidad con el resultado y con el criterio de los jueces ya que considera que ahora se califica mejor la dificultad técnica de los movimientos, que la estética -igual que con los clavados.

“Es muy complicado, para nosotras es otro deporte. Se vive distinto, antes solamente te aventabas a nadar tu rutina, poderla expresar, hasta creo que era más artístico”, comentó ante reporteros en el Polideportivo El Polvorín de San Salvador.

La nadadora mexicana explicó que en mayo del 2022 se aprobó un nuevo sistema, implementado este año, al que comparó con el videoarbitraje del futbol (VAR) porque los jueces se apoyan en las tomas de las cámaras para evaluar las rutinas.

“Hay jueces que solo ven eso en una cámara, es como el VAR en el futbol, que se van a ver a una cámara. No estamos acostumbrando, hay muchos cambios. No creo que se quite este sistema, tardaron mucho en implementarlo, sin embargo sí creo que tendrá sus adecuaciones porque se ha visto que no es justo de repente”.

Nuria Diosdado y Joana Jiménez (Twitter @COM_Mexico)

Diosdado y Jiménez se cuelgan el oro en dueto libre

Nuria Diosdado y Joana Jiménez impusieron este lunes su experiencia y se colgaron el oro en la categoría de dueto libre de la natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

En el Polideportivo El Polvorín, el dueto consiguió su segunda medalla dorada con una puntuación de 159.0500, producto de una calificación de 74.0500 en elementos y de 85.0000 en impresión artística.

Este es además el tercer oro de Diosdado en la capital salvadoreña, pues también ganó la prueba de solo libre.

En la natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México lidera el medallero con tres oros, seguido de Colombia con dos. También han sumado medallas Aruba, con dos platas y dos bronces, y Guatemala, que bajo la bandera de Centro Caribe Sports subió al tercer lugar de la categoría de dueto técnico mixto.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia y México mantuvieron este lunes una pelea cabeza a cabeza por el liderato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en una jornada en la que los cafeteros siguieron dominando la halterofilia y los mexicanos ampliaron su cosecha de medallas en varios deportes.

Colombia: 49 medallas en total / 24 de oro / 11 de plata / 14 de bronce México: 71 medallas en total / 22 de oro / 26 de plata / 23 de bronce Cuba: 45 medallas en total / 15 de oro / 14 de plata / 16 de bronce Venezuela: 40 medallas en total / 9 de oro / 13 de plata / 18 de bronce Puerto Rico: 21 medallas en total / 4 de oro / 6 de plata / 11 de bronce

(Con información de EFE)