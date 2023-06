Centroamericanos 2023: Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganan oro en natación artística

¡Mas medallas representando a México! Las nadadoras Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganan la medalla de oro durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

Las sirenas aztecas destacaron notablemente en la prueba de Dúo Técnico, donde alcanzaron una puntuación de 222.1617 unidades, superando por más de 40 puntos al segundo lugar, Colombia, con 179.6833 puntos. El podio lo completó la dupla de Aruba, con 175.7467.

Su rutina estuvo compuesta por un remix en formato de música electrónica que incluía canciones clásicas del rock de los ochenta, tales como ‘Another brick in the wall’, ‘Sweet dreams’, ‘Eye of tiger’, ‘Life is life’ y ‘Take on me’, por mencionar algunas.

Nuria Diosdado y Joana Jiménez con su medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. (Mariano Rios/MEXSPORT)

Además, la rutina de Jiménez y Diosdado fue catalogada como la más difícil de la competencia, con una dificultad de 24.20, superando el promedio que se encontraba alrededor de los 16.

Más medallas para México en natación

Hasta el momento, México ha demostrado su dominio en esta disciplina a pesar de las dificultades que ha enfrentado la Federación Mexicana de Natación, sobre todo el equipo femenil de natación artística, gracias al retiro de apoyos por parte de Conade desde enero pasado y que fueron regresados hasta hace unos días por orden de un juez.

A pesar de la situación adversa, las y los nadadores mexicanos han demostrado su nivel en las diferentes competencias.

Durante esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Joana Jiménez se hizo de la primer medalla para nuestro país en natación durante la prueba de Solo Técnico, en donde alcanzó un puntaje de de 210.9500 puntos en su rutina, la cual realizó acompañada de una clásico del tema ‘Cielo Rojo’, interpretado en la voz de Ángela Aguilar.

Además, esta misma tarde de sábado Athenas Meneses, Miranda Grana, Miguel de Lara y Jorge Iga se hicieron de otra presea dorada gracias a su participación en relevo 4x100 combinado mixto, logrando un tiempo total de 3:52.99.

Tuit del Comité Olímpico Mexicano. (Foto: Captura de pantalla)

Tayde Sansores es otra de las mexicanas que puso el nombre de su país en alto tras ganar el oro en 50 metros estilo dorso de natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con lo que hasta el momento suman tres competencias con medalla dorada y una plata.