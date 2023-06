Carlos Salcedo dice tener pruebas sobre la ‘mala fe’ del 'Tata' Martino: ‘Hubo rencor’

Carlos Salcedo piensa que Gerardo 'Tata' Martino actuó de mala fe al no llamarlo a la Selección Mexicana. (Foto: Mexsport)

El defensa Carlos Salcedo aseguró que no tiene nada en contra del director técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, pero considera que actuó de mala fe contra él al no volver a convocarlo con la Selección Mexicana luego del altercado que tuvo en la final de la Copa Oro 2021 con el auxiliar Jorge Theiler.

El futbolista del Cruz Azul se perdió importantes torneos como el Mundial de Qatar 2022 y tampoco fue contemplado en los encuentros de Diego Cocca ni será parte del Tri que juegue la edición este 2023 a cargo de Jaime ‘Jimmy’ Lozano.

Salcedo aseguró que en su momento le pidió disculpas tanto a Theiler como a sus compañeros luego de molestarse por acudir con una molestia a la convocatoria y salir a la banca en el juego decisivo. Aunque entró de cambio al minuto 44, luego salió en los 105′ del tiempo extra. México perdió ese partido.

Carlos Salcedo no ha vuelto a la Selección Mexicana. (Foto: Mexsport) (Adrian Macias/MEXSPORT)

¿Qué dijo Carlos Salcedo de Gerardo Martino?

Ahora que su nombre suena para dirigir al Inter Miami –que acaba de fichar a Lionel Messi–, Salcedo asegura: “Quiero tener una buena relación porque el día de mañana no sabes que te depara y yo lo quiero saludar, no soy una persona mala que le vaya a voltear la cara”, expresó a TUDN. Cruz Azul enfrentará al equipo de la MLS por la Leagues Cup.

Sin embargo, contó que “sí siento que hubo mucho rencor” al revelar que en algún momento le comentó que debía respetarles su lugar en el Tri a otros futbolistas. “Para mí, sí (actuó de mala fe) y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él y me comentó que en su momento yo era mejor que los que estaba llamando”.

Pese al problema, Carlos argumentó que hizo todo lo que podía en la situación. “Obviamente he tratado de evolucionar y soy un jugador que no me gusta perder para nada, soy demasiado competitivo y grito y voy para adelante y siempre quiero más. Que te digan que tienen que seguir dándole oportunidad a los que están, psicológicamente te mata”, añadió.