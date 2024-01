Ana Guevara reitera sus razones para no dar becas a deportes acuáticos: ‘Me duele el corazón’

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, insistió en que no dará becas a los deportes acuáticos. (Foto: Cuartoscuro)

La exvelocista Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que por un tema legal no otorgará becas a deportistas acuáticos para su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“No es que nosotros no queramos darle dinero”, afirmó a los medios de comunicación durante la presentación de un billete de lotería en el que fue cuestionada sobre si seguirá su negativa de apoyarlos económicamente.

¿Por qué Ana Gabriela Guevara no da becas a clavadistas?

“A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y que los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar”, añadió luego de una actuación histórica en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile para la delegación mexicana.

Sin embargo, reiteró que en el caso de que ellos otorguen el dinero “el señalamiento va a venir a nosotros y la autoridad fiscalizadora nos va a cobrar a nosotros el haberlo hecho”.

Aunque no podrán ayudarlos con el presupuesto federal, no se eximen de los estímulos del presidente y la iniciativa privada. “Al final de cuentas, el propósito y objetivo de lo que están haciendo es representar a México”, señaló quien considera que hay intereses terciarios en la federación.

“Ellos han decidido, algunos por cuenta propia, conseguir los recursos para seguir adelante” afirmó.

Ana Gabriela Guevara aseguró que respeta las leyes para no dar becas a clavadistas. (Foto: Cuartoscuro)

Ana Guevara habla sobre amparo de nadadoras

Hay excepciones, como el caso del nado sincronizado, en que un juez decidió que se les regresara, lo que no ocurrió para los clavados. “Fue porque un juez lo mandató, no porque sea correcto”.

Asimismo, contó que se encuentran en una “disyuntiva legal”, ya que unos jueces concedieron a los atletas un amparo, mientras que otros lo negaron “se ve la mano negra”.

Guevara argumentó que espera encontrar un “punto de concurrencia”, con el Comité Olímpico Mexicano (COM) para que el organismo se ponga “de lado de los deportistas”, por lo que buscará una reunión con su presidenta.

¿De cuánto es el presupuesto de México para los Juegos Olímpicos de París 2024?

Ana Guevara señaló que el presupuesto que se tiene previsto para afrontar la justa olímpica que comienza en julio próximo sea cercano a los 450 millones de pesos.

“Siempre va a la baja en función de los que terminan clasificando y en función de lo que va a pedir el presupuesto del Comité Olímpico”, apuntó, aunque señaló que “está garantizado” y se debe hacer una aplicación eficiente del monto.