‘Chicharito’ habla de su ¿futuro en Chivas?: ‘Más cerca que lejos’

Desde hace algunas semanas han surgido rumores sobre el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández a Chivas, equipo del cual es canterano. Y al respeto de toda la especulación, el mismo futbolista habló al respecto.

Durante una transmisión este lunes en Twitch, ‘Chicharito’ compartió con todos aquellos que se sumaron a su stream que sí está en conversaciones con la directiva de Chivas para firmar con los rojiblancos, pero todavía no hay nada concreto.

Precisamente fue el primer tema del que habló, pues el ‘chat’ le pedía que confirmara o desmintiera su regreso al ‘Rebaño Sagrado’, algo que sí está pasando, pero todavía no hay nada confirmado.

De acuerdo con el futbolista que jugó para LA Galaxy, su mánager viajará a Guadalajara esta semana para hablar con los directivos del equipo, mismo con el que anda en conversaciones para regresar no solo al conjunto que ‘lo vio nacer’, sino a la Liga MX.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes obviamente para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. Tengo otras ofertas de otros equipos pero obviamente mi prioridad es regresar al ‘Rebaño’, regresar a Chivas”, aseguró Hernández.

'Chicharito' Hernández habló sobre su posible regreso a Chivas. (Foto: Twitch / Captura de pantalla)

Chicharito ya quiere regresar a Chivas

Si bien compartió que ya se encuentra en pláticas para reintegrarse a la plantilla del ‘Rebaño’, hizo hincapié en que todavía no hay nada confirmado, aunque admitió que a él le encantaría regresar a Chivas.

“Todavía no hay nada cerrado y ya quiero que se cierre (…) no se puede confirmar nada, no puedo firmar nada”, dijo con relación a los rumores que aseguran que ya está prácticamente dentro del equipo rojiblanco.

“No hay más, me encantaría darles más, pero no hay más que esto. Ojalá pronto podamos hablar de eso, de que ya es un hecho”, agregó Hernández.

Negociaciones entre ‘Chicharito’ y Chivas están avanzando

De igual forma, ‘Chicharito’ dijo que tanto él como el conjunto de Guadalajara están haciendo todo lo posible y “poniendo de su parte” para que el futbolista pueda firmar lo antes posible y volver a usar la rojiblanca, aunque todavía falta para eso.

'Chicharito' Hernández es canterano de las Chivas de Guadalajara. (Cuartoscuro / José María Martínez)

“Que sea lo mejor para mí, mi futuro; que sea lo mejor para Chivas y el futuro (del equipo) también, y que podamos estar juntos nuevamente, ¿no? Eso es lo que la directiva desea, eso es lo que yo deseo, y ojalá lo podamos cerrar lo más pronto posible”, aseguró Hernández.

De igual forma dijo que todo está avanzando para que próximamente se pueda hablar oficialmente de su regreso al equipo que lo formó como futbolista y en donde dio ‘sus primeros pasos’.

“Yo estoy ilusionado y con muchísimas ganas de que se pueda concretar. Aún faltan muchos pasos (…) Todo está avanzado, no hay nada cerrado”, reiteró.