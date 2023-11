Como ave fénix: Nadadoras criticadas por ‘vender calzones’ ganan oro y boleto a París 2024

La nadadora artística Nuria Diosdado se dijo emocionada por conseguir un logro más en su carrera deportiva al obtener su plaza olímpica para París 2024, los cuartos en los que participará, luego de coronarse con la medalla de oro junto a Joana Jiménez en el dueto técnico de los Juegos Panamericanos 2023 realizados en Santiago de Chile.

Con una puntuación de 235,7875 en la rutina libre realizada en el Centro Acuático del Parque Deportivo Estadio Nacional de Santiago, presentaron la prueba de mayor dificultad en la competencia, en la que eligieron movimientos alusivos al Ave Fénix con música del videojuego Final Fantasy, porque “resurgimos” al referirse a sus carreras.

Al resultado se sumaron los 250,2333 puntos obtenidos en la rutina técnica, lo que les dio un total de 486,0208. “Con las dificultades nos hemos vuelto más fuertes”, aseguró Diosdado.

Diosdado y Jiménez, que lograron un segundo lugar en Lima 2019, superaron a las estadounidenses Megumi Field y Ruby Remati, quienes se quedaron con la presea de plata. Las brasileñas Laura Miccuci y Gabriela Regly Silva celebraron el bronce.

La deportista argumentó que el oro no es el producto de un buen año, sino de generaciones que han trabajado en la disciplina, por lo que consideró el metal dorado como algo histórico para el país a nivel continental debido a que es el primero para México en esta justa deportiva.

“Poderlo vivir en carme propia es uno de los mayores alicientes, un reconocimiento muy grande a los años que le he entregado a mi carrera”, dijo en declaraciones vía Fox Sports.

Asimismo, se refirió a su decisión de no retirarse. “Creo que cuando algo no te llena por completo hay que seguir la intuición, el instinto. Yo sentía que algo me faltaba por cumplir en mi deporte y poderme pensar en unos cuartos Juegos Olímpicos, hoy verme con un oro panamericano haciendo historia para mi deporte me emociona”, agregó.

Diosdado reconoció que mucha gente se ha sumado el equipo ante la falta de apoyo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pero en lugar de distraerse con una situación que no ha sido fácil, prefiere dejar de enfocarse en los problemas. “Creemos que nuestras carreras alguna vez estuvieron en las cenizas y resurgimos”, reconoció.

Las nadadoras presentaron un recurso de amparo ante la justicia para recuperar sus becas después de tener que vender toallas y trajes de baño en una polémica en la que su titular Ana Gabriela Guevara aseguró que eran deudoras y dijo que “por mí que vendan calzones o Tupperware”.

Por su parte, Jiménez afirmó que “esta medalla va para toda la gente que no quiso confiar en nosotras, quedamos en el medio de conflictos políticos. Tuvimos muchas piedras en el camino que tuvimos que hacer a un lado”.

Nuria Diosdado dedicó rutina a damnificados por huracán Otis

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de la exvelocista Guevara, en la que pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador quitarle los estímulos a los atletas para darlos a los afectados tras el paso del huracán Otis en Guerrero, contó que no estaba enterada de las noticias. Sin embargo, aseguró que sus pensamientos están con todos ellos.

“Mandamos un abrazo muy fuerte a toda la gente de Acapulco. Este es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo por competir, pero también que sepan que va por ellos, por toda la gente que la está pasando mal”.

Detalló que antes de cada competencia junto a Joana suelen hacer una oración del por qué y para quién lo hacen. “Toda la gente de Acapulco estuvo presente en nuestra rutina. Esos momentos en los que nos cansamos, pensamos en que hay que hacerlo más duro por ellos, por toda la gente que está sufriendo. Más allá de lo que pase con los incentivos, que sepan que nadamos para todos ellos”.

