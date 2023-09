Ana Guevara culpa al gobierno de reducción de apoyos de Conade; ‘Es un ejercicio ir contra mí'

Este 2023 ha sido un año complicado para la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade debido al conflicto con algunos nadadores y clavadistas mexicanos y a las críticas que ha recibido, sin embargo, la exatleta considera que no ha hecho un mal trabajo.

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte admite que su proceso ha sido complicado por la pandemia de COVID, pero está tranquila con su trabajo administrativo y con los resultados de las auditorías al organismo.

“No puedo decir que me he equivocado porque hemos seguido todos los pasos en este proceso y los números ahí están, no mienten”, dijo en entrevista para W Radio. “Hemos rescatado muchos deportes, hemos invertido en otros y bueno, la polémica es parte de”.

Ana Guevara reclama que la critican, pero no destacan los buenos resultados

Sobre las críticas que ha recibido de deportistas y periodistas, asegura que sabía que esto ocurriría dado que los resultados deportivos no dependen de ella y hay muchas personas en la Conade y en las federaciones involucradas en la toma de decisiones. Además, reprocha que los medios de comunicación sólo destacan lo negativo.

“Es complicado cuando todos confabulan y van en contra. No se informan de los buenos resultados o de las buenas cosas”, dijo. “Lo otro (las críticas de deportistas), creo que es un tipo de venganza. Ya es un ejercicio de ir en contra mía”.

Ana Gabriela Guevara considera que no ha hecho mal trabajo en la Conade. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Ana Guevara se refirió en particular a Paola Espinosa, quien ha dicho que su administración de la Conade “es la peor de la historia”, y cree que la clavadista está resentida por no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la culpa a ella.

“No voy a entrar en polémicas, simplemente no se vale que, por capricho de seguir estando, por ego, no de ella, sino de más casos similares, que no den oportunidad a la siguiente generación. Hay mucho talento y siguen queriendo estar ahí”, respondió a W Radio.

Ana Guevara culpa al gobierno de reducción de becas deportivas

Al ser cuestionada sobre por qué se redujo el apoyo económico a los deportistas y por qué incluso algunos perdieron su beca, la directora de la Conade explicó que se debe a la política del Gobierno de México y su decisión de desaparecer el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), no por decisión suya o porque se quede con los recursos.

“Hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos. La percepción que le han dado a este tema es como si yo fuera la que tomara todas las decisiones y no es así. Hacienda, la SEP, ha habido auditorias y no han encontrado nada”, respondió la funcionaria.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Ana Guevara, directora de la Conade. (FOTO: Cuartoscuro)

“No es que se desaparezcan disciplinas, el apoyo siempre está; los resultados son los que condicionan las becas, no es criterio personal. Es parte de la forma de administrar de este gobierno, donde desapareció el Fideicomiso”, añadió.

Este sería el último año de la administración de Ana Gabriela Guevara en la Conade, quien fue elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para comandar el deporte nacional.