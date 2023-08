Ana Guevara vs. Mariano Lara y Conade: El conflicto que la alejó del atletismo en 2008

La vida da muchas vueltas y una muestra es Ana Gabriela Guevara, quien como atleta se quejaba de la Conade y del expresidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Mariano Lara Tijerino, y ahora ella es el blanco de las críticas como principal responsable del deporte nacional.

La actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha tenido un 2023 lleno de cuestionamientos por el ‘congelamiento’ de las becas deportivas de los clavadistas y nadadoras tras el conflicto en la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Y es que Ana Guevara estuvo del otro lado como deportista cuando se quejó de Mariano Lara, el entonces presidente de la FMA, por mala administración e incluso amenazó con no asistir a los Juegos Olímpicos del 2008 si Conade no tomaba cartas en el asunto.

x Mariano Lara, expresidente de la Federación Mexicana de Atletismo. (Rodolfo Angulo)

Así fue el conflicto entre Ana Guevara y el presidente de la Federación de Atletismo

El conflicto entre Ana Gabriela Guevara y Mariano Lara comenzó en 2007 cuando la velocista y otros atletas y entrenadores señalaron al presidente de la Federación Mexicana de Atletismo de no brindarles el adecuado apoyo para su participación en el Mundial de Osaka, Japón de ese año.

La sonorense y 25 de sus colegas elaboraron una carta durante el Mundial en la que se quejaban ante la Conade y la Comisión de Trabajo de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) de malos manejos de la FMA por parte de Lara Tijerinos.

Los atletas acusaron que desde el Mundial de Helsinki 2005, el presidente de la FMA pidió recursos federales para cubrir gastos de alimentación, hospedaje y preparación de los mexicanos a pesar de que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) le había dado dinero para los mismos rubros.

Ana Guevara junto a otros deportistas mexicanos. (Oswaldo Ramírez)

En repetidas ocasiones, Ana Guevara se quejó de Mariano Lara y pidió hablar con el entonces titular de la Conade, el exfutbolista Carlos Hermosillo; así como con Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública y con el presidente de México, Felipe Calderón.

Guevara amenazó con no competir en Beijing 2008 si Mariana Lara no dejaba su cargo en la FMA. “Mi decisión no privaría a México de mi participación, sino más bien le haría un favor a mi país al quitarlo y darle el pláceme a las futuras generaciones de no sufrir lo mismo”, aseguraba la velocista.

La campeona mundial de los 400 metros planos destacó que su postura no era un “capricho personal” ya que otros atletas también fueron afectados porque su presidente no los representaba bien en competencias internacionales -como cuando en el Mundial de Osaka un marchista español fue descalificado en los 20 kilómetros y no reclamaron su medalla de bronce para el mexiquense Eder Sánchez, quien había terminado cuarto.

“No me perjudica poner mi cabeza de por medio para poder salvar a los demás y demostrarle a la gente que no lo hago por mi, sino por mí país y por las futuras generaciones”, decía en ese entonces Ana Guevara.

“Porque si esto me pasa a mí, con lo que he logrado hasta hoy, ¿qué pueden esperar los jóvenes que empiezan? Se trata de garantizar que, quienes van en un futuro a representar a México, tengan mejores y óptimas condiciones”, comentaba la sonorense.

Ana Gabriela Guevara durante un entrenamiento. (Cuartoscuro)

¿Qué pasó con Mariano Lara y por qué se retiró Ana Guevara?

En diciembre del 2007, Mariano Lara fue desconocido como presidente de la FMA por parte de la Conade y del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), además de ser investigado por malversación de fondos y otras irregularidades.

Carlos Hermosillo, titular de la Conade, explicó los tres motivos para la inhabilitación de Lara por cuatro años: incompetencias administrativas y financieras, inconsistencias en la lucha contra el dopaje y no fomentar el desarrollo del atletismo.

Además, Lara fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 13 de noviembre del 2007 por presunta malversación de recursos públicos; siguió al frente de la FMA, pero no recibía recursos públicos.

El 15 de enero del 2008, Ana Guevara anunció su retiro del atletismo tras el conflicto con Lara. “Ya es definitivo mi retiro. Se contempló la posibilidad de participar independiente en los JJOO, pero mi ilusión es participar por mi país... No me hacía participando de blanco”, dijo la velocista.

“Son muchos años de impunidad. Me voy porque estoy asqueada del sistema y no como dicen por ahí, que no he recibido apoyos. Me voy por fallas en el sistema, pues es una lástima que con las pruebas que hay en contra de la FMA, su presidente siga al frente del organismo”.

El mismo día de su anuncio, Ana Guevara descartó tener un cargo en la Conade o en el Comité Olímpico Internacional (COM) porque consideraba que podía “hacer cosas de mayor importancia y provecho para el deporte fuera de esos organismos”.