Paola Espinosa admite interés por trabajar en la Conade; ‘Tengo la experiencia de muchos años’

Le siguen ‘lloviendo’ críticas y quejas a Ana Guevara, directora de la Conade, y ahora fue la exclavadista Paola Espinosa quien dijo otra vez que la administración de la exatleta es “la peor de la historia” y no negó su interés por dirigir el deporte nacional.

Ana Gabriela Guevara ha estado en el centro de las críticas desde que a finales del 2022 la Conade decidió ‘congelar’ las becas y salarios de los nadadores, clavadistas y entrenadores de la Federación Mexicana de Natación (FMN) por el conflicto con la World Aquatics.

Como consecuencia de esto, la Selección Nacional de Nado Sincronizado interpuso un amparo y lo ganaron, pero algunos de sus colegas clavadistas tuvieron que emprender negocios personales o vender sus pertenencias, como Jahir Ocampo, quien rifó su automóvil.

A principios de agosto, la Conade anunció que deja de reconocer a la Federación Mexicana de Natación y se creará un nuevo organismo nacional que dirija los deportes acuáticos en el país.

Ana Guevara ha tenido un conflicto con nadadoras este año. (FOTO: Cuartoscuro / Twitter @FemexNatacion)

Paola Espinosa critica a Ana Guevara y admite interés por la Conade

Paola Milagros Espinosa Sánchez, medallista olímpica y mundial, lamentó la situación que atraviesan los deportistas acuáticos en México actualmente y arremetió contra Ana Guevara, titular de la Conade.

“Sobre la administración actual lo he dicho muchas veces, es la peor que ha habido en la historia del deporte en México”, dijo ante reporteros durante la presentación de ‘Deportium 2023′, el sexto congreso de Administración y Ciencias aplicadas al Deporte. “No es un secreto y no nada más es un paso, hay muchos pasos hacia atrás”.

La exclavadista californiana dijo que es frustrante para los deportistas “estar ocho horas diarias metidos en la alberca” y no tener un fisioterapeta, un médico ni un nutriólogo, pero destacó que a pesar de eso varios clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Lo están sufriendo ahorita y me atrevo a decir van a llegar por esfuerzo propio. Lo que han demostrado es que tienen muchas ganas de salir adelante y seguramente con eso van a salir. Pero me hubiera encantado que hubieran tenido todo el apoyo como yo en algún momento lo tuve”, comentó Espinosa Sánchez.

Paola Espinosa es multimedallista en clavados.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría tener un rol en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte o en la nueva federación de natación, Paola Espinosa aceptó que le encantaría ayudar al deporte mexicano de cualquier forma.

“Nunca he dicho que no; al contrario, me encantaría apoyar al deporte desde cualquier trinchera. Si es la CONADE perfecto, sino también”, admitió la medallista de plata en Londres 2012. “Tengo la experiencia ya de muchísimos años, pero creo que sí me gustaría si se da y si no, no pasa absolutamente nada”.

Paola Espinosa se retiró de los clavados en mayo del 2022 después de no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Actualmente se dedica a su fundación que lleva su nombre.