Ana Guevara reconoce audios filtrados, pero niega amenazas a deportistas; ‘La ley se cumple’

Ana Guevara declaró que los deportistas mexicanos con los que se reunió hace unos días, para hablar sobre el desconocimiento de Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y la ilegalidad del Comité Estabilizador, están más preocupados por perder sus apoyos económicos que por obtener buenos resultados y ganar medallas en las próximas competencias.

La directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade) confirmó que los audios publicados sobre su reunión con nadadores y clavadistas mexicanos son reales, pero negó haber amenazado o chantajeado a estos con retirarles sus becas deportivas si no intervenían para apoyar a Todorov y eliminar el Comité Estabilizador impuesto por la World Aquatics.

“El audio que se filtró sí es real, así fue. Pero la ley no es amenaza, la ley se cumple. No hay chantaje ni revanchismo, tampoco fue un requisito para los atletas porque fue para informarles la situación que prevalece en la institución y que teníamos un año”, dijo la exvelocista.

Ana Guevara aclaró ante reporteros que en su junta con los deportistas de agua les explicó que con la Resolución de la Miscelánea Fiscal 2023 es imposible seguir dándoles el apoyo económico para las próximas competencias internacionales.

“La reunión fue para informarles cuál era el status que guardaba en general de cara a los compromisos siguientes del año y que no era sostenible el seguir así con la figura del Comité Estabilizador”, comentó.

La exatleta mencionó que también todos los entrenadores que estén bajo nómina de Conade y avalados por la FMN causarían baja -con excepción de la entrenadora asiática Ma Jin, quien trabaja en México por un convenio del país con China- porque el Comité Estabilizador no está reconocido legalmente por el Sinade (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte).

“Tanto las federaciones como el Comité Olímpico Mexicano (COM) son entes colaboradores del Sinade y para que las federaciones tengan el beneficio de los recursos deben de cumplir con ciertos requisitos”, explicó.

La Comisión Estabilizadora -impuesta por la World Aquatics para gestionar la FMN tras la investigación por peculado en contra de Todorov- se encargará de inscribir a los nadadores y clavadistas mexicanos en las próximas competencias del ciclo olímpico.

Ana Guevara precisó que los deportistas no podrán contar con recursos públicos porque sus participaciones no tendrá reconocimiento por parte de la autoridad mexicana porque no están dentro del marco legal y lanzó un ‘dardo’ en su contra.

“Yo no escuché a nadie que dijera ‘Me la juego con y sin, y a pesar de’. Toda su preocupación fue la beca, nunca fue la parte deportiva”, declaró la titular de Conade. “El Comité Estabilizador no tiene condición jurídica dentro del sistema del deporte, lamentablemente así es la situación y se le informó a los deportistas”.

Por último, la exmedalllista olímpica en Atenas 2004 respondió que ha intentado acercarse a Marijose Alcalá, presidenta del COM, para advertirle de este problema en la FMN, pero no le ha prestado atención y “lamentablemente los deportistas están en medio”.