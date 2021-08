‘Di mi máximo hasta el último clavado’, dice Gaby Agúndez tras cuarto lugar en plataforma 10 metros

La clavadista mexicana Gabriela Agúndez García culminó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se quedó cerca de las medallas al finalizar en el cuarto lugar de la final individual de clavados desde la plataforma de 10 metros. “Di mi máximo hasta el último clavado, me siento contenta”, dijo la atleta.

Agúndez García, de 21 años, se mostró feliz y contenta al finalizar en el cuarto sitio, prueba con la que terminó su participación en sus primeros Juegos Olímpicos, certamen en el que logró, además, la medalla de bronce en la prueba sincronizada, al lado de Alejandra Orozco, que culminó sexta en esta prueba este jueves.

“Me siento contenta; la verdad es que di mi máximo esfuerzo en esa competencia, en esa alberca, disfruté mi competencia. Disfruté mis primeros Juegos Olímpicos y me voy muy feliz con esta experiencia”, dijo la originaria de La Paz, Baja California.

“Me voy con un bronce en sincronizados y un cuarto lugar olímpico en individual, en el que estuve peleando. Di mi máximo hasta el último clavado, me siento contenta y esto me motiva para seguir adelante, seguir trabajando, porque ya me di cuenta de que me gusta estar en el podio olímpico, así que voy a seguir esforzándome para estar en París 2024”, puntualizó la joven de 21 años.

Durante la final de plataforma 10 metros, que se disputó en el Centro Acuático de Tokio, registro calificaciones de 64.60, 70.95, 73.60, 74.25 y 75.20, luego de sus cinco ejecuciones, con las que logró un total de 358.50, que le valió el cuarto sitio.

La medalla de oro fue para la china de 14 años, Quan Hongchan, quien realizó tres clavados con calificación perfecta; la plata fue para su compatriota Yuxi Chen, de 15 años; mientras que el bronce fue para la australiana Melissa Wu.

Por su parte, la jalisciense Alejandra Orozco Loza, cerró su tercera justa olímpica, en la que disputó su primera final individual, en el sexto lugar, con un total de 322.05, tras presentar sus cinco clavados que le valieron puntuaciones de 66.00, 57.60, 54.45, 75.20 y 68.80.

La tapatía declaró sentirse satisfecha con su desempeño en Tokio 2020, en donde logró su segunda presea olímpica, luego de la plata que ganó en Londres 2012 junto a Paola Espinosa, en sincronizados.

“Me quedo satisfecha. Mejoré mucho en comparación de las otras rondas a esta final, un detalle en uno de los clavados, pero me quedo tranquila, luché hasta el final, sabía que era una competencia muy reñida, pero no imposible, así como vi a Gaby (Agúndez) que estuvo peleando al tú por tú”, dijo.

Asimismo, destacó que México sigue siendo potencia en los clavados, pues con su medalla de bronce en territorio nipón, la disciplina aportó la insignia número 15 en su historia en los Juegos Olímpicos.

“Me dio mucho gusto saber que México sigue siendo potencia, seguimos buscando los primeros lugares y estoy feliz por eso. Regreso a casa con una medalla, la número 15, y con un sexto lugar, en mi primera final individual”, mencionó.