Dólar ‘domina’ al peso mientras EU intensifica ataques contra Irán: ¿Cómo está el tipo de cambio HOY?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este viernes 17 de julio.

El peso mexicano pierde más terreno ante el dólar en la sesión de este viernes 17 de julio debido a una mayor incertidumbre en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para terminar su conflicto en Medio Oriente.

Estados Unidos e Irán intensificaron sus ataques más allá de objetivos militares durante el sexto día consecutivo de hostilidades, aumentando los temores de un retorno a la guerra total y más problemas en el Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos atacó el sur de Irán durante la noche, destruyendo seis puentes. También se reportaron ataques contra la ciudad sureña de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear del país, y la provincia occidental de Lorestán. La torre del puerto de Chabahar fue destruida este viernes 17 de julio, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

Así está la cotización del peso ante el dólar este viernes 17 de julio

Según datos de Bloomberg, el peso se deprecia 0.56 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.52 unidades, 10 centavos más con respecto al cierre del jueves 16 de julio.

“La depreciación se debe principalmente a que la guerra entre Estados Unidos e Irán continúa intensificándose, presionando al alza los precios de materias primas y generando especulación de que la Reserva Federal podría subir su tasa de interés antes de que termine el año”, destacaron analistas de Banco Base.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.94 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.84 unidades por cada billete verde este viernes 17 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.51 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.07 por ciento.

La moneda que más se deprecia ante el dólar es el rand sudafricano, que pierde 0.90 por ciento. Le siguen el shekel israelí con 0.86 por ciento; el peso colombiano con 0.83 por ciento; el peso chileno con 0.78 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.58 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg