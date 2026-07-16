Consumo privado en México perfila 15 meses en expansión

El consumo de los mexicanos tiene perspectiva positiva para la segunda mitad del año.

El gasto de los hogares en México habría continuado como el principal soporte de la actividad económica en el segundo trimestre del año, al mantener una trayectoria de crecimiento que, de confirmarse, extendería a 15 meses la racha de avances consecutivos.

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) anticipa un crecimiento anual de 2.8 por ciento en mayo y de 2.6 por ciento en junio, según datos del Inegi. Con ello mantendría una tendencia positiva en un entorno en el que otros componentes de la economía han mostrado un menor dinamismo.

Las estimaciones reflejan que el gasto de los hogares continúa respaldando la demanda interna. Sin embargo, la previsión para junio apunta a una moderación respecto al avance previsto para mayo.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, señaló que el consumo ha sido, junto con las exportaciones manufactureras, uno de los principales pilares del crecimiento económico.

Explicó que el mercado laboral, con una tasa de desempleo en niveles históricamente bajos y salarios reales que continúan creciendo gracias a una inflación más moderada, ha permitido preservar el poder adquisitivo de los hogares.

A ello se suma que las remesas siguen representando una fuente importante de ingresos para millones de familias y que el ciclo de reducción de tasas de interés de Banco de México (Banxico) comienza a aliviar gradualmente el costo del financiamiento.

Añadió que, aunque el consumo privado continúa siendo uno de los principales soportes de la economía, durante la segunda mitad del año su evolución también dependerá del desempeño de las exportaciones manufactureras.

Si ambos motores mantienen un comportamiento favorable, la economía podría conservar una trayectoria de expansión; en cambio, una desaceleración simultánea elevaría el riesgo de un menor crecimiento hacia el cierre del año.

(El Financiero)

Avance trimestral en el consumo

En su comparación mensual, el IOCP estima un incremento de 0.4 por ciento en mayo y de 0.1 por ciento en junio, con lo que el consumo hilaría cuatro meses al alza.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, consideró que la moderación prevista entre mayo y junio no representa una pérdida de fuerza, sino un crecimiento más pausado.

Destacó que la trayectoria mensual apunta a una recuperación del consumo durante el segundo trimestre, ya que el IOCP constituye una estimación oportuna, por lo que será necesario confirmar estas cifras con la publicación de los datos observados del Inegi.

Añadió que, con base en las estimaciones del IOCP, el consumo habría registrado un crecimiento trimestral de 1.1 por ciento entre abril y junio, luego de la caída de 0.8 en el primer trimestre.

Para Ostaloza, las cifras apuntan a una recuperación secuencial del gasto de los hogares y generan incluso riesgos al alza para su previsión de un crecimiento de 2.0 por ciento del consumo durante 2026.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, afirmó que el comportamiento del consumo es consistente con un proceso de normalización y no con un cambio de tendencia.

Explicó que los salarios reales, el elevado nivel de ocupación y las remesas de EU a México continúan respaldando el ingreso disponible de los hogares, aunque prevé que en la segunda mitad del año el gasto avance a un ritmo más moderado conforme se desacelere la creación de empleo y persistan condiciones monetarias restrictivas.

(El Financiero)

Sergio Luna, economista en jefe y encargado de nuevos negocios de Banco Mifel, indicó que el hecho de que el gasto de los hogares avance por encima del PIB también evidencia la debilidad que enfrentan otros componentes de la demanda agregada, particularmente la inversión y el gasto público, por lo que una desaceleración del consumo dificultaría una recuperación más vigorosa de la actividad económica.

De confirmarse las cifras, el consumo seguiría siendo uno de los principales soportes del crecimiento. No obstante, los especialistas coincidieron en que para lograr una expansión más sólida, será necesario que la inversión y otros componentes de la demanda interna recuperen dinamismo, de modo que el crecimiento no dependa únicamente del gasto de los hogares.