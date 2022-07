¿Santa Fe Klan ‘le quitó’ a Christian Nodal un lugar en ‘Black Panther 2′? Esto sabemos

Recientemente se dio a conocer que el rapero mexicano Ángel Quezada, conocido como Santa Fe Klan, formó parte del Black Panther: Wakanda Forever Prologue -un EP lanzado por Marvel para esta producción- con su canción ‘Soy’, uniéndose al talento mexicano que participará en la cinta, junto a Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

Sin embargo, en Twitter está circulando un video que data de abril pasado en el que Christian Nodal indicó que él participaría en la musicalización de Black Panther 2.

¿Nodal iba a ser parte de ‘Black Panther: Wakanda Forever’?

De acuerdo con un clip subido en una cuenta de fans de Christian Nodal, el músico estuvo en entrevista con una estación de radio en Guatemala donde le preguntaron por sus próximos proyectos.

“Voy a seguir en la gira. Voy a estar haciendo giras, sacando videos, vamos a estar haciendo cosas en redes. Mucha música, porque llevo dos años sin sacar música. Digamos que vamos a tratar de golpear duro lo que no hemos golpeado sin sacar música”, dijo en primera instancia.

"Voy hacer la musicalización de Black Panther".



— Christian Nodal sobre sus próximos proyectos, para Más Música Guatemala.

Después, el cantante de ‘No te contaron mal’ agregó, sin dar más detalles, que sería parte de la musicalización de la cinta de Marvel.

“También quiero agregar que voy a hacer la musicalización de Black Panther, ¡eeehhh!”, confesó emocionado. “¡Eso! Ya lo escucharon, tendremos a Christian Nodal dentro del soundtrack de Black Panther”, dijo el locutor, quien se contagió de esa emoción.

Santa Fe Klan habla sobre cómo logró participar en ‘Black Panther 2′

Durante una conferencia de prensa esta semana, el rapero de 22 años compartió cómo es que fue contactado por la gente de Marvel y la forma en que trabajó en el tema que recientemente se lanzó en plataformas.

“Me habló Camilo Lara de aquí de México, me invitó a su estudio, me presentó al productor de la película y ahí nos pusimos a escribir la canción”, dijo Ángel ante los medios de comunicación presentes.

“Me enseñó como tres pistas, cuatro pistas, agarré la que más me gustó; como dos horas más o menos me tardé en escribirla, pero la escribí y la grabé, unas dos o tres horas ya estaba todo el proceso, de escribir y grabar”, expresó el oriundo de Guanajuato.

Al momento de que le comentaron que él no habría sido el único candidato para participar, respondió: “A mí Camilo me dijo, él me invitó, pero no me aseguró nada, me dijo que me invitaba para hacer una canción para ver si quedaba para una película”, apuntó Santa Fe Klan, quien agregó que en primera instancia ni siquiera le habían dicho el nombre de la película en la que tentativamente participaría.