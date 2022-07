De Nodal a Camilo: Los famosos que se han tatuado en honor a sus parejas

Los amantes de los tatuajes saben que muchos de ellos tienen un significado y los famosos no son la excepción, pues aunque en el Día Internacional del Tatuaje recordamos que hacerlo sobre una persona y pareja no es lo más recomendable –porque después puedes arrepentirte- algunos hicieron caso omiso del consejo.

Ya sea una inicial, un nombre, los más aventurados una imagen o cualquier cosa en honor a sus amores son –o fueron- parte de cuerpos de celebridades nacionales e incluso de Hollywood. Cantantes y actores integran la lista de aquellos que honraron al amor con una aguja y tinta.

Christian Nodal a Belinda

El intérprete de ‘Botella tras botella’ no solo se hizo uno sino varios tatuajes en honor a Belinda, lo más notorios fueron la palabra “utopía” en letras mayúsculas y rojas, acompañadas de un corazón debajo de ellas en el lado izquierdo de la frente, además de la sien con la forma cariñosa de decirle a su amada “Beli”.

El más grande de ellos son los ojos de su exprometida en el pecho. Tras el anuncio de su separación se encargó de borrarlos; mientras que sobre el apodo diseñó los cuatros palos del póker, a la mirada la cubrió con un cover up completo con unas alas.

El tatuaje de Nodal en su pecho dedicado a Belinda (Foto: Instagram)

Lupillo Rivera a Belinda

En 2019, Lupillo Rivera desató muchos comentarios luego de conocer a Belinda en el reality La Voz México, por lo que se especuló de un posible romance el cual negó, aunque sí afirmó que salieron varias veces. Por medio de sus redes sociales mostró el tatuaje que se hizo en el brazo con su rostro.

“Me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo me retó, me dijo: ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, dijo quien ya lo eliminó con un color negro.

Santa Fe Klan a Maya Nazor

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, se convirtió en padre junto a su pareja, la influencer Maya Nazor, por lo que a menos de un mes de agrandar la familia acudió al estudio Santa Tatoo 473, en Guadalajara.

Ahí se hizo dos trabajos con dedicación: uno para Chalino Sánchez y el otro para la madre de su hijo, en el cual se ve la cara de Maya con una mano que aparentemente le está tomando la mejilla.

Angelina Jolie a Brad Pitt

La actriz de Maléfica tenía marcado en un brazo las coordenadas del lugar de nacimiento de su exmarido Brad Pitt, justo debajo de la de sus seis hijos. Tras su polémico divorcio, quiso cerrar definitivamente el ciclo y eliminó toda la huella.

Marc Anthony a Jennifer López

Otro de los que en su momento pensó que tendría muchos años más su tatuaje fue Marc Anthony, quien como muestra de amor hacia su exesposa Jennifer López, no dudó en que su nombre fuera parte de su piel, específicamente en la muñeca.

Además de ‘Jennifer’, tenía las iniciales ‘JLM’ en uno de sus dedos. Ya que está de nueva cuenta comprometido con la modelo Nadia Ferreira, los dos lucen distintos.

Melanie Griffith a Antonio Banderas

Luego de que Melanie Griffith revelara que se divorciaría de Antonio Banderas en 2014, la actriz tuvo que resolver el gran corazón que se tatuó en el brazo con el nombre de su pareja. La solución fueron algunas sesiones –dicen que dolorosas- de láser.

Camilo a Evaluna

Camilo no para de compartirle al mundo su amor por su esposa Evaluna, hija de Ricardo Montaner, quien en 2020 se tatuó en la zona de las costillas el nombre de la ahora mamá de Índigo. “Quédate con el que se tatúe tu nombre”, escribió la joven al compartir cómo quedó.

Anuel AA a Karol G

En 2019, cuando todo iba viento en popa en su relación con Karol G, el cantante Anuel AA plasmó un romántico momento en su espalda con el enorme retrato junto a su exnovia mientras se tocaban las lenguas.

Aunque compartió un video en donde se queja por el dolor de las agujas y se le ve un borrador de unas alas en la misma zona, en su canción ‘McGregor’ entona: “Ya yo ni estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado”.