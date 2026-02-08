Campeón del Super Bowl LX: ¿Cuánto dinero se llevan Patriots y Seahawks?

El Super Bowl reparte una millonaria bolsa de premios entre los jugadores participantes (Fotoarte: El Financiero / Créditos: NFL, Shutterstock).

El Super Bowl LX no solo representa la máxima gloria deportiva y una revancha histórica entre los New England Patriots —de Robert Kraft— y los Seattle Seahawks —favoritos en las apuestas—; también significa el día de pago más importante del año.

Aunque algunos de los salarios de la NFL se cuentan por millones durante la temporada regular, el sistema de compensación en los playoffs opera bajo reglas de equidad colectiva que transforman las nóminas de los equipos en una bolsa que se reparte entre todos.

El botín del campeón: Este es el premio por ganar el Super Bowl 2026

Para esta edición del 2026, los incentivos económicos han experimentado un incremento respecto al año anterior. Según el Contrato Colectivo de Trabajo de la NFL (CBA), cada jugador del equipo que resulte ganador del Super Bowl 2026 recibe un cheque de 178,000 dólares.

Los New England Patriots, campeones de la AFC, se enfrentan a los Seattle Seahawks, campeones de la NFC, en la Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO). (JOHN G. MABANGLO/EFE)

Por el contrario, los integrantes del equipo perdedor no se irán con las manos vacías, puesto que cada uno de ellos tendrá un premio de consolación por 103,000 dólares.

Estas cifras son independientes de los contratos individuales y provienen de un fondo central de la liga. Joel Corry, especialista en finanzas de la NFL, explica en un artículo de CBS Sports que la mayoría de los jugadores experimentan un recorte salarial en la postemporada, ya que sus sueldos base no influyen en lo que ganan durante estas instancias: “El dinero de los playoffs proviene de un fondo de la liga en lugar de los equipos de la NFL”.

El sistema permite situaciones curiosas donde algunos jugadores pueden cobrar por partida doble. Es el caso de Keion White, ala defensiva de los San Francisco 49ers. Debido a que jugó ocho partidos con los Patriots antes de ser canjeado, White es elegible para recibir pagos de ambos equipos.

Christian González, estadounidense de raíces colombianas, está viviendo un sueño en medio de una gran temporada en la NFL: jugar el Super Bowl LX con New England Patriots contra los Seattle Seahawks el 8 de febrero en Santa Clara (California). EFE/EPA/CJ GUNTHER ARCHIVO

Por otro lado, figuras como Sam Darnold han estructurado sus contratos con incentivos por desempeño que disparan sus ingresos. El mariscal de campo de los Seahawks, quien ha resurgido esta temporada, cuenta con una cláusula que le otorgaría 2.5 millones de dólares adicionales solo por ganar el Super Bowl, sumándose a los bonos que ya activó por superar las 4,000 yardas aéreas.

El acceso a estos fondos no es universal para todos los que portan el uniforme. El CBA de la NFL establece criterios estrictos de elegibilidad para el pago de postemporada:

Pago Completo: Jugadores en el roster activo de 53 hombres que hayan estado presentes en al menos tres partidos previos (regular o playoffs). También veteranos lesionados ( Injured Reserve ) que sigan bajo contrato.

Jugadores en el que hayan estado presentes en al menos tres partidos previos (regular o playoffs). También veteranos lesionados ( ) que sigan bajo contrato. Medio Pago: Jugadores con menos de tres partidos en el roster activo o jugadores de primer año en la lista de lesionados bajo condiciones específicas.

Jugadores con menos de tres partidos en el roster activo o jugadores de primer año en la lista de lesionados bajo condiciones específicas. Situación de la Escuadra de Prácticas: Los jugadores del practice squad mantienen su salario semanal (aproximadamente 13,000 dólares), a menos que sean elevados al roster activo para el juego.

Para jugadores con salarios modestos, como el especialista en patadas largas o novatos de rondas bajas, el premio del Super Bowl significa un fuerte ingreso para sus bolsillos. Por ejemplo, ganar el trofeo Vince Lombardi puede representar casi el 45% del ingreso anual de un jugador que percibe el salario mínimo de la liga.