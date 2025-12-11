Rosa Icela asegura que México puede vivir en paz y respalda coordinación con estados

La 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8ª Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil

En un mensaje firme ante gobernadores, autoridades federales y representantes ciudadanos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que México “no está condenado a la violencia ni a la desigualdad”, al defender la estrategia de seguridad del Gobierno federal sustentada en la coordinación territorial y la atención a las causas sociales.

Durante la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8ª Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, la funcionaria destacó que la administración de Claudia Sheinbaum mantiene como eje central el trabajo conjunto con los estados para prevenir delitos y fortalecer la presencia institucional en comunidades con altos niveles de violencia.

Rodríguez agradeció el compromiso de las y los gobernadores al encabezar diariamente las Mesas de Paz, espacios en los que se articulan los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.

“Nadie como ustedes conoce su territorio, sus retos y su gente”, señaló.

Atención a las causas: 53 dependencias operan en zonas con mayores delitos

La secretaria subrayó que la prioridad del Gobierno federal es atender el origen de la violencia.

Explicó que, por instrucción de la presidenta, se ha coordinado a 53 dependencias e instituciones para trabajar de forma directa en los territorios con mayores índices delictivos.

Este trabajo incluye la organización de Ferias y Jornadas de Paz, visitas casa por casa para detectar necesidades y la incorporación de familias a programas de Bienestar.

La estrategia busca transformar entornos a través de actividades culturales, artísticas, deportivas y la recuperación de espacios públicos.

Rodríguez informó que estas acciones han permitido llegar a 3 millones 069 mil 448 personas y brindar más de 4 millones 689 mil 150 atenciones en colonias alejadas. “Estamos yendo a la raíz de la problemática social”, sostuvo.

Desarme y Bienestar: armas retiradas y bienes entregados a comunidades

La funcionaria destacó la operación de los módulos “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, instalados desde el 10 de enero en 30 entidades, para canjear armas por recursos económicos. A cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, estos módulos han recibido 8 mil 700 armas, entre ellas 5 mil 088 cortas, 2 mil 519 largas y 1,093 granadas, además de miles de cartuchos de diversos calibres.

Rodríguez también resaltó el trabajo del Tianguis del Bienestar, que ha entregado un millón 958 mil bienes decomisados o incautados a la delincuencia a 61 mil 165 familias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

‘México está destinado a la paz con justicia’

Durante su intervención, la secretaria enfatizó que la seguridad no se construye únicamente desde el ámbito policial, sino desde una estrategia integral que incluye combate a la corrupción, atención a los derechos humanos y eliminación del racismo y el clasismo.

Rodríguez aseguró que el Gobierno ha garantizado la libertad de expresión “como nunca antes” y reiteró que la transformación de la vida pública requiere diálogo, concertación y disciplina institucional.

“México no está condenado a la violencia”, citó, retomando las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. “México está destinado a la paz con justicia.”