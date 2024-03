Necesitamos más feministas

En los últimos años, los medios y las redes sociales han difundido titulares manifestando que el feminismo ha ido demasiado lejos, que ya no se necesita y que hace más mal que bien. En pleno 2024, esto no podría estar más lejos de la realidad. El feminismo no busca que las mujeres estén por encima de los hombres, busca que las mujeres tengan el poder de decidir sobre sí mismas, que las leyes incluyan resoluciones a sus problemáticas y que tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres han tenido desde la creación de nuestras sociedades.

Quienes piensan que ya alcanzamos la igualdad están muy equivocados. En México, la disparidad salarial promedio aún está alrededor de 13.51 por ciento. Que se traduce a que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 86.49 pesos. En EUA las mujeres latinas ganan en promedio 57 dólares por cada 100 que gana un hombre. Según el Foro Económico Mundial, estamos a más de 130 años de lograr la paridad salarial si seguimos en el mismo camino.

Nunca hemos tenido una mujer a cargo de la Iglesia Católica o un papa de sexo femenino. Nunca ha habido una mujer Secretaria General de las Naciones Unidas, presidenta de México, presidenta de los Estados Unidos o cabeza de estado de dos tercios de los países del mundo.

Hasta hace muy poco tiempo, los medios habían sido creados y manejados por hombres en su totalidad, y aunque ya existen avances aún no ha habido una mujer directora de la BBC.

Una mujer nunca ha sido Gobernadora del Banco de Inglaterra, entrenadora de un equipo deportivo de la NFL, la FIFA, la NBA ni de ninguna otra de las grandes ligas.

De los 621 premios Nobel que se han otorgado, solo el 10 por ciento han sido para mujeres. Únicamente el 17 por ciento de las personas nominadas al Oscar han sido mujeres y una mujer nunca ha ganado el Oscar en la categoría de Mejor Fotografía.

Una mujer nunca ha sido CEO de una de las cinco principales empresas de Fortune 500 y solo 10 por ciento de ellas tienen mujeres al mando. Reportes de octubre de 2022 muestran que menos de un tercio de las empresas alrededor del mundo tienen mujeres en sus consejos directivos y hasta hace solo unos años todos los directivos de las divisiones de ‘Care’ encargados de producir productos de higiene y cuidado femenino eran hombres. Y por supuesto que los ejecutivos de marketing y ventas encargados de comercializar productos como tampones y toallas higiénicas también eran hombres.

Todavía falta mucho para llegar a la paridad y en México, con la creciente tasa de feminicidios y violencia contra la mujer es urgente que nos volvamos más feministas.