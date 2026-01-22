Ebrard dice que ‘táctica’ de Trump es subir el estrés ‘a lo más que da’: ‘Tiene a sus socios en tensión’

“Es muy claro cómo trabaja”: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró este jueves 22 de enero que la estrategia de negociación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiste en llevar al límite la presión sobre sus socios comerciales, manteniéndolos en un ambiente constante de tensión para obtener mayores concesiones.

Al analizar la postura del gobierno estadounidense, Ebrard explicó que esta táctica combina una visión ideológica con un estilo agresivo de negociación.

“La forma, la táctica, la manera en que negocia es subir el estrés a lo más que da, es decir, siempre tener a tus interlocutores en una situación de tensión y de estrés, en donde es creíble lo que tú digas o las amenazas que tú hagas hasta un cierto grado, con la intención de lograr mayores concesiones”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

¿Qué cambios ha impuesto Trump en el comercio global, según Ebrard?

Marcelo Ebrard sostuvo que existe un cambio de fondo en la concepción del orden internacional, marcado por un fuerte nacionalismo económico, proteccionismo y el resurgimiento de la doctrina Monroe, que prioriza el control del hemisferio occidental y reduce el involucramiento de Estados Unidos en otras regiones del mundo.

“Sí es un cambio mayor”, subrayó Marcelo Ebrard al referirse a esta nueva lectura del papel de Estados Unidos en el escenario global.

“Evidentemente hay nacionalismo económico muy fuerte, hay proteccionismo, reviven la doctrina Monroe, que no había sido explícitamente planteada por los Estados Unidos hace mucho tiempo”, añadió.

Asimismo, Ebrard destacó que la forma de negociar de Trump se basa en elevar el estrés “a lo más que da”, colocando a sus interlocutores en una situación permanente de presión, en la que las amenazas resultan creíbles hasta cierto punto. El objetivo, dijo, es forzar acuerdos más favorables para su país.

El secretario de Economía consideró que este estilo no es nuevo ni coyuntural, sino una característica constante del presidente estadounidense. “Ese es el estilo del presidente Trump y hay que asumirlo así; llevamos un año viéndolo”, concluyó.