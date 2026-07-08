Sandra Fernández, precandidata a la alcaldía de Yautepec, habla tras ataque armado: ‘Querían matarme’

Atacaron a balazos a personas que observaban el partido de futbol de las selecciones de México contra Ecuador en cancha de usos múltiples, el saldo preliminar es de dos personas muertas y cinco lesionadas. El ataque armado fue en la cancha de Puentecillas, en la colonia Rancho Nuevo, presuntamente una de la victimas es un hombre identificado como Miguel Ángel Tijera, asistente del diputado federal Agustín Alonso . Una mujer identificada como Sandy Fernández, aspirante a la presidencia municipal, resulto herida. Fotograma tomado de un video difundido en redes sociales después del ataque. (FOTO: REDES/CUARTOSCURO)

A una semana del ataque armado que sufrió durante la transmisión de un partido de la Selección Mexicana, la precandidata a la presidencia municipal de Yautepec, Sandra Fernández, rompió el silencio a través de un mensaje.

En sus primeras declaraciones tras el atentado —en el que perdió la vida su pareja sentimental, Miguel Tijeras, y dos personas más—, la política local manifestó el profundo dolor físico y emocional que enfrenta, al tiempo que lanzó un enérgico llamado por la paz y la justicia en el país.

El ataque ocurrió mientras Fernández se encontraba conviviendo con su equipo de trabajo, miembros de la ayudantía y familias de la comunidad de Yautepec.

“Llegamos con la ilusión de convivir, compartir alimentos, risas y un momento de alegría (...). Pero, en cuestión de segundos, todo cambió”, relató la precandidata, quien detalló que tras la celebración de un gol de la escuadra nacional, “personas cobardes llegaron de manera inesperada con la intención de arrebatarme la vida”.

Hombres armados iban por la precandidata de Yautepec

La noche del martes 30 de junio en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, Yautepec, Morelos, la gente disfrutaba del partido México vs. Ecuador, cuando ocurrió un ataque armado que dejó como saldo tres muertos y nueve personas heridas.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos activó los protocolos legales correspondientes de intervención en el sitio, luego de que tres personas perdieran la vida y nueve más resultaran lesionadas”, explicó la FGE en un comunicado.

El ataque habría estado dirigido contra Sandra Fernández Gómez, aspirante por Morena a la presidencia municipal de Yautepec para la elección de 2027, quien organizó la convivencia con vecinos para disfrutar del partido de la Selección Mexicana y fue herida de gravedad.

Las indagatorias del caso se desarrollan con los criterios que marca el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio.