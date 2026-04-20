‘Por soberbia de Luisa María Alcalde no hubo acuerdos con Morena’, asegura Partido Verde

Puente Salas aseguró que con la dirigencia de Morena “lo que tenemos que empezar a platicar, es cómo le hacemos para lograr mantener las dos terceras partes en la Cámara de Diputados”.[Fotografía. Cuartoscuro]

La soberbia y la inexperiencia de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, frustraron y no permitieron los acuerdos para la reforma electoral y “su tono no es el de alguien con el que se te antoje platicar más tiempo”, admitió Carlos Puente Salas, miembro de la dirigencia nacional del Partido Verde y coordinador del partido en la Cámara de Diputados.

En entrevista con El Financiero, reveló que, “por ejemplo, en una de las mesas de trabajo para la reforma electoral, Luisa Alcalde, con esa frase que dijo de ‘¿y ustedes qué se creen?’, cuando cuestionó que el PT propuso hacer cambios a la reforma electoral de la presidenta, ella mostró que tiene unas formas un poquito menos amigables; es un poco ruda”.

Reveló que “empezaron las reuniones primero con Pablo Gómez, luego entró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ahí fue donde quiso entrar Luisa Alcalde, pero se polarizó feo todo y ya no se logró avanzar”.

“Su intervención no fue ni siquiera cercana al éxito”, porque, afirmó, “son las formas; no sé si fue su juventud, su inexperiencia, la soberbia, las maneras, pero su actuación sí fue incómoda para todos”, reprochó.

“Es muy determinante; te dice esto es así y si ustedes no quieren pues ni modo y ahí muere”, comentó. “Le faltó saber negociar”, expuso.

Sobre el relevo en la dirigencia de Morena, con Citlalli Hernández, Puente Salas dijo que en el PVEM “lo vemos muy positivo, porque con eso te demuestran que sí quieren construir (los acuerdos)”.

“Que llegue Citlalli Hernández para la construcción y seguimiento de las alianzas con los aliados es un privilegio, lo vemos muy bien. Porque el ambiente ya estaba todo un poco trastocado”, afirmó.

“Y algo muy importante: Citlalli no trae intereses y refresca el ambiente. Ella va ayudar en las coaliciones y en las candidaturas y eso sí refresca, porque se trata de un proceso que no es nada sencillo, se cruzan muchos intereses”, reconoció.

“Con Citlalli ya nos medimos, ya nos conocimos y hay confianza de que hay un cumplimiento de palabra. Es alguien con quien se puede hablar derecho, sin cartas marcadas; es una persona con quien nosotros nos sentimos muy cómodos. Hay entendimiento, no hay abuso y con eso podemos equilibrar”, reveló.

Puente Salas aseguró que con la dirigencia de Morena “lo que tenemos que empezar a platicar, es cómo le hacemos para lograr mantener las dos terceras partes en la Cámara de Diputados”.

Consideró que “ha habido un mal trato a los partidos aliados. La coalición no nos da votos, la coalición nos quita votos, y los que más pierden son los partidos chiquitos. No hay traición a la presidenta, es solo que los partidos aliados también tienen vida”.