Mega bloqueo de transportistas: Estos son los detalles del paro nacional del 24 de noviembre

El paro nacional del 24 de noviembre implicará que los operadores no salgan a carretera y no carguen mercancía. (Foto: Cuartoscuro)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), en alianza con organizaciones campesinas, confirmó que el lunes 24 de noviembre realizarán un mega bloqueo nacional para exigir al Gobierno federal atención urgente a la inseguridad, extorsiones y ataques en carreteras, problemas que —aseguran— llevan años sin resolverse.

En entrevista radiofónica, Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, afirmó que la protesta se realizará luego de meses sin avances en las mesas de trabajo con autoridades federales.

“El campo y el transporte son importantes en la economía de nuestro país; sin embargo, somos los sectores más vulnerables y olvidados por el gobierno”, señaló.

¿De qué trata el paro de transportistas del 24 de noviembre?

La dirigente afirmó que el paro nacional del 24 de noviembre implicará que los operadores no salgan a carretera, no carguen mercancía y que los bloqueos serán encabezados por organizaciones campesinas en puntos estratégicos del país.

“No pretendemos molestar, sino ejercer una voz de justicia”, dijo.

Según Chumacero, el movimiento responde también a la corrupción y extorsión que persiste “por algunos elementos de la Guardia Nacional, seguridad pública estatal y municipal, además de los criminales”.

¿Qué estados se verán afectados por el mega bloqueo?

Aunque la ANTAC no ha revelado la logística final debido a que “por seguridad no daremos detalles hasta el domingo”, dijo Chumacero—, sí confirmó que habrá bloqueos en carreteras de Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Chiapas, y posibles afectaciones en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

La instrucción para los operadores es clara: No salir a carretera el 24 de noviembre, pues se prevé la toma simultánea de autopistas y accesos a ciudades. Solo se permitirá el paso de ambulancias y emergencias, enfatizó la vocera.

Chumacero detalló que ya han recibido intimidaciones por redes sociales y vía telefónica, por lo que la organización decidió mantener la logística bajo reserva.

Agregó que la información la darán a conocer el domingo por la tarde noche y llamó a los ciudadanos a estar atentos a las redes sociales para evitar molestias.

Inseguridad, extorsión y corrupción: los motivos del paro nacional

La protesta tiene como eje principal la inseguridad en carreteras, una de las problemáticas más graves para el sector transporte.

“Varios ciudadanos también son víctimas del asalto en carretera… esto es para que el gobierno ya ponga atención”, dijo Chumacero.

Además, denunció extorsiones sistemáticas a operadores por parte de cuerpos policiales:

“Desgraciadamente, la corrupción y la extorsión existen por algunos elementos de Guardia Nacional, seguridad pública estatal y hasta policías municipales”, indicó.

A ello se suma la falta de trámites básicos para el sector como placas, licencias y citas médicas, lo que —acusan— es aprovechado por autoridades para presionar a los transportistas.

Campesinos también participarán: precios justos y abandono del campo

La vocera de los transportistas informó que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se sumará a la protesta.

Buscan precios justos y apoyos para la producción, especialmente de frijol, maíz y otros cultivos. Estados como Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y zonas productoras del país ya confirmaron su participación, según la ANTAC.