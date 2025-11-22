Megabloqueo de transportistas del 24 de noviembre: ¿A qué hora empieza y qué carreteras cerrarán?

Las autopistas de acceso a la CDMX serán algunos de los principales puntos afectados por el paro nacional. (Francisco Villeda / Cuartoscuro)

El próximo lunes 24 de noviembre, organizaciones de transportistas y campesinos realizarán un megabloqueo nacional para exigir al Gobierno Federal una respuesta urgente ante la inseguridad en las carreteras, las extorsiones y otros problemas estructurales que, aseguran, han sido desatendidos por las autoridades.

La protesta fue confirmada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) en conjunto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de la ANTAC, advirtió que los operadores no saldrán a carretera ni cargarán mercancía ese día como parte del paro, y que los bloqueos serán liderados por organizaciones campesinas en puntos estratégicos del país.

¿A qué hora empieza el paro nacional del 24 de noviembre?

Según diversos reportes, los cierres en carreteras comenzarán entre las 06:00 y las 08:00 horas del lunes, aunque no se ha precisado un horario exacto para todos los tramos. Asimismo, fuentes de la ANTAC apuntan que la convocatoria para el bloqueo inicia formalmente a las 8:00 horas.

Debido a que la logística está aún bajo reserva por razones de seguridad, los organizadores han advertido que los detalles precisos de los puntos de cierre se divulgarán hasta el domingo 23 de noviembre para evitar filtraciones que puedan debilitar la protesta.

¿Qué carreteras estarán bloqueadas el 24 de noviembre?

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) difundió una lista preliminar de las autopistas que podrían verse afectadas por los cierres:

Autopista México-Toluca.

Autopista México-Querétaro.

Autopista México-Pachuca .

. Autopista México-Puebla .

. Autopista México-Cuernavaca.

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco.

Además, se anticipan varios bloqueos en tramos federales y carreteras estratégicas en algunos estados, especialmente en los accesos a la Ciudad de México.

También se han identificado posibles cierres en aduanas, sobre todo en la frontera norte, lo que podría complicar el transporte internacional de mercancías.

¿Qué estados se verán afectados por el megabloqueo de transportistas?

Aunque la logística definitiva se mantiene en reserva, desde ANTAC se adelantó que habrá bloqueos confirmados en los estados de: Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Chiapas, así como “posibles afectaciones” en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

Otros reportes elevan la cifra de estados hasta 25 entidades, incluyendo también Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.

Transportistas y campesinos preparan el megabloqueo nacional del 24 de noviembre en carreteras de todo el país. (Fotografía Cortesía)

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del campo y transportistas?

Las principales exigencias del movimiento son múltiples, pero el centro de las manifestaciones es la inseguridad en las carreteras: transportistas denuncian extorsiones por parte de policías estatales, municipales e incluso agentes de la Guardia Nacional, así como asaltos frecuentes.

Además, exigen mejoras en trámites vehiculares, como placas, licencias y citas médicas, pues consideran que la burocracia se ha convertido en una herramienta de presión por parte de algunas autoridades.

Por su parte, los campesinos, agrupados en el FNRCM, demandan una banca de desarrollo exclusiva para el campo, precios de garantía para granos como maíz y frijol, y que estos productos sean excluidos de ciertas regulaciones del T-MEC.

También piden que el Estado reconozca la agricultura nacional como un pilar estratégico, y que se establezcan mecanismos permanentes para proteger a los productores rurales.