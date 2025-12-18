‘Si no soy útil, lo entenderé’: Saúl Monreal dice si se iría o no de Morena en caso de no ser candidato

¿Saúl Monreal ya se rindió? El hermano de Ricardo Monreal contó qué ha pensado sobre su decisión de ser aspirante a gobernador de Zacatecas.

“Vamos a esperar, no son los tiempos políticos. Todavía falta más de un año, entonces vamos a esperar, ahorita lo que quiero es dedicarme al trabajo parlamentario y ya después veremos”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Desde hace varios meses, Saúl Monreal se mostró optimista para ser el próximo gobernador de Zacatecas a pesar de la Ley contra el nepotismo impulsada por Morena y por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estoy en esa etapa de reflexión, van a pasar muchas cosas y por eso no quiero adelantarme”, añadió el senador.

¿Saúl Monreal se irá de Morena? Esto dijo

Al ser cuestionado sobre si saldría de Morena en caso de no ser tomado en cuenta para candidato a gobernador, Monreal dijo que todavía reflexiona los distintos escenarios que hay.

“Si no soy útil, también lo entenderé. Van a suceder muchas cosas en Morena, todavía falta un proceso interno”, agregó.

Monreal reconoció que sí tiene amigos en todos los partidos, pero no ha recibido alguna petición formal para sumarse a ellos.

“Vamos a esperar, no adelantemos vísperas porque yo estoy muy tranquilo también. Si no se me da, no se me va la vida, tengo mi trabajo como senador también”, afirmó el senador Monreal.

‘Quiero ser gobernador de Zacatecas’

A pesar de toda la polémica, el hermano de Ricardo Monreal reconoció que su aspiración está intacta y sí quiere ser gobernador en Zacatecas de la mano de Morena, por lo que confía en los procesos del partido.

“Yo siempre he sido cuidadoso, mi aspiración está intacta. Todos desean ser gobernador de su estado o presidente municipal de su municipio, por eso mi aspiración ahí está, yo no quiero engañar, mi aspiración así ha sido”, dijo Monreal.

Tras hacer dichas afirmaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum incluso le dio el consejo a Saúl Monreal de esperar seis años para ser candidato a gobernador de Zacatecas.

“Mi recomendación personal es que se espere 6 años, hay mucha vida por delante. Todavía tiene mucha vida política”, dijo la mandataria durante una de sus conferencias ‘mañaneras’

Al respecto, en la reciente entrevista, Monreal aseguró que él respeta mucho a la presidenta Sheinbaum y también a la líder de Morena, Luisa María Alcalde, por lo que permanecerá en reflexión para tomar una decisión.