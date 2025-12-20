Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, lleva al espacio al primer usuario con sillas de ruedas

Imagen ilustrativa. Blue Origin realizó el primer viaje suborbital con un usuario en silla de ruedas. (Bloomberg)

Blue Origin, empresa aeroespacial de Jeff Bezos, completó el sábado un viaje suborbital con una tripulación de seis personas, entre ellas el primer usuario de silla de ruedas que llega al espacio y uno de los primeros ingenieros de SpaceX.

El vuelo despegó alrededor de las 9:15 horas, tiempo de Nueva York, y la cápsula aterrizó aproximadamente 11 minutos después en el oeste de Texas.

La misión estaba prevista inicialmente para el 18 de diciembre, pero la compañía la pospuso debido a un problema no especificado detectado durante los controles previos al vuelo.

¿Cómo funciona la nave New Shepard diseñada para transportar personas de Bezos?

El lanzamiento marcó el decimosexto vuelo espacial tripulado de la compañía de turismo espacial de Bezos con la nave New Shepard, diseñada para transportar personas en viajes cortos al borde del espacio, además de cumplir misiones de investigación.

Entre los pasajeros se encontró Michaela Benthaus, ingeniera aeroespacial de la Agencia Espacial Europea, quien resultó herida durante un accidente de bicicleta de montaña en 2018. También viajó Hans Koenigsmann, quien trabajó en SpaceX durante dos décadas y ocupó el cargo de vicepresidente de aviónica, antes de retirarse en 2021.

¿Cuál es el precio por viajar al espacio en Blue Origin?

Aunque Blue Origin no revela el precio de un asiento en sus vuelos turísticos, la compañía rival Virgin Galactic cobra alrededor de 600 mil dólares por una experiencia similar.

En abril, la estrella del pop Katy Perry, la prometida de Bezos, Lauren Sánchez, y la presentadora de CBS News, Gayle King, realizaron un vuelo que las convirtió en la primera tripulación compuesta exclusivamente por mujeres en viajar al espacio en más de 60 años.

La compañía también opera el cohete New Glenn, de mayor tamaño y capacidad de carga pesada, que permite enviar naves espaciales y satélites a la órbita terrestre y más allá.

Blue Origin completó con éxito un segundo vuelo de New Glenn en noviembre, durante el cual el cohete desplegó dos naves espaciales de la NASA con destino a Marte y logró el aterrizaje de su propulsor reutilizable en una barcaza en el océano Atlántico.