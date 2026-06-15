La nueva ‘pausa de hidratación’ del Mundial ya es MEME: Estos son los mejores

La pausa de hidratación del Mundial 2026 nació bajo la justificación de proteger a los futbolistas de las altas temperaturas que podrían registrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, apenas unos días después del arranque del torneo, la iniciativa de la FIFA ya provocó una reacción muy distinta entre miles de aficionados: desde memes, críticas y acusaciones de ser una medida para fortalecer el modelo comercial.

La polémica comenzó desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica y ante la aplicación de esta medida incluso pese a la presencia de temperaturas moderadas.

Los memes de la pausa de hidratación del Mundial 2026

Mientras dirigentes, entrenadores y jugadores discuten la utilidad de la medida, internet ya tomó una decisión: hacer de la pausa de hidratación un meme viral en internet.

Las primeras reacciones aparecieron durante el encuentro inaugural. Usuarios de distintas plataformas acusaron que la hidratación es un pretexto para insertar comerciales y bromearon con que el fútbol ahora se juega “en cuatro cuartos”, como en el americano o el básquetbol.

Otros aficionados ironizaron con la temperatura registrada durante el México vs. Sudáfrica, que rondó los 24 o 25 grados centígrados, y cuestionaron si realmente era necesaria una interrupción obligatoria.

Entre los mensajes más compartidos aparecieron publicaciones que comparaban el Mundial con la NFL, imágenes de cronómetros contando el tiempo destinado a los anuncios y bromas sobre espectadores que podrían quedarse dormidos durante futuras tandas publicitarias.

¿Por qué hay pausas de hidratación en el Mundial 2026?

La FIFA anunció antes del torneo que todos los partidos contarían con dos pausas de hidratación de tres minutos, una por cada tiempo, sin importar la sede, la temperatura o si el estadio cuenta con techo y control climático.

Según explicó el organismo, la decisión forma parte de su estrategia para priorizar el bienestar de los futbolistas durante una Copa del Mundo que se disputa en pleno verano norteamericano.

El director de Torneos de Estados Unidos para el Mundial 2026, Manolo Zubiria, señaló que la interrupción se aplicaría de manera uniforme para garantizar las mismas condiciones para todos los equipos.

La medida también responde a las preocupaciones que surgieron tras el Mundial de Clubes de 2025, donde varios jugadores reportaron dificultades para competir bajo temperaturas extremas. En ese contexto, la FIFA optó por institucionalizar las pausas y convertirlas en una regla fija durante los 104 partidos del torneo.

Además, el debate sobre el calor no se limita al fútbol. En días previos al Mundial, el secretariado de Cambio Climático de la ONU advirtió, en declaraciones recogidas por EFE, que el calor extremo sería parte de la historia del torneo y que las pausas de hidratación podrían convertirse en una imagen habitual debido a los efectos del calentamiento global.

Jugadores y entrenadores también están divididos

La polémica no se limita a las tribunas o las redes sociales. El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, expresó su rechazo a las pausas obligatorias cuando las condiciones climáticas no son extremas. “No me gustan. Solo me gustan cuando las condiciones son extremas. Pero cuando las condiciones son buenas, no hacen falta”, declaró a BBC Sport.

Desde la cancha también surgieron cuestionamientos. El capitán neerlandés Virgil van Dijk reconoció que los cortes comerciales asociados a las pausas no le agradan. “Ir a los comerciales cada vez no es algo que me guste”, afirmó, según declaraciones retomadas por la cadena británica.

Otros entrenadores observan ventajas tácticas. Carlo Ancelotti admitió que la interrupción permitió corregir aspectos del funcionamiento de Brasil durante el empate frente a Marruecos. “Puedes explicar un problema a los jugadores. Puedes hacer un ajuste táctico que puede resultar muy útil”, dijo al mismo medio.

Emma Hayes, entrenadora de Estados Unidos, incluso acuñó una frase que se volvió viral al referirse a las pausas como “roturas de inercia”, al considerar que suelen beneficiar al equipo que atraviesa un momento complicado dentro del partido.