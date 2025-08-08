Con show de Alan Walker: Así fue la fiesta VIP de F1 a la que fue Gutiérrez Luna que costó 170 mil pesos

Club 51, un exclusivo club de empresarios, regaló cortesías a Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras para asistir a la fiesta. (Foto: Cuartoscuro)

Vista privilegiada al Autódromo Hermanos Rodríguez, conciertos privados y mucho lujo fue lo que se vivió durante la exclusiva fiesta de la Fórmula 1 a la que acudió Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

Un evento por el cual se tuvieron que pagar entradas de 8 mil 500 dólares por persona— cantidad que asciende a los 170 mil pesos — y que tuvo lugar durante el Gran Premio de México del año pasado.

El político no disfrutó solo de la fiesta, ya que asistió a este lujoso evento en compañía de su esposa la diputada Diana Karina Barreras (apodada Dato Protegido), una acción muy criticada por el elevado costo que tuvieron los boletos.

¿Qué pasó con Dato Protegido y Gutiérrez Luna en el GP de México 2024?

VIP Experiences, una empresa dedicada a crear experiencias de lujo, fue la encargada de la planeación del evento, el cual tenía por objetivo que las personas disfrutaran al máximo el Gran Premio de México de 2024.

Para ello, se aliaron con Club 51, un exclusivo club de empresarios de la Ciudad de México, quienes prestaron la suite que tienen en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual cuenta con visibilidad de la recta 2 y las curvas 4, 5 y 6, sitio donde se llevó a cabo el evento.

VIP Experiences explica que las personas que acudieron a la suite de Club 51 tuvieron un servicio de primera clase, además les brindaron el mayor confort posible durante su estancia en el evento deportivo.

Alan Walker fue el artista estelar en la suite Club 51. (Foto: Captura de pantalla)

La suite también permitió que los asistentes pudieran estar cerca de los pilotos de la Fórmula 1 “y los equipos, así como sentir la adrenalina justo antes de que se encendieran los motores”.

Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras también disfrutaron de una oferta gastronómica única, ya que esto formaba parte del paquete que ofrecía VIP Experiences, con la cual era posible visitar el paddock de la Fórmula 1.

¿Cómo fue la fiesta a la que fueron Dato Protegido y Gutiérrez Luna?

Además de tener una buena vista para observar las prácticas libres, la clasificación del Gran Premio de México y la carrera del domingo; Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras pudieron disfrutar de conciertos privados.

Los shows se ofrecieron luego de cada competencia, el artista estelar fue Alan Walker, el DJ noruego, quien llevó la música electrónica al Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que los conciertos tuvieron lugar en la suite del Club 51, de acuerdo con VIP Experiences.

Además, también estuvo presente el comediante Platanito, en su faceta como DJ, y Sebat; pero una de las más esperadas del fin de semana fue la artista Esther Anaya, quien también toca música electrónica.

Fue durante la presentación de la DJ en la suite del Club 51, que Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras fueron captados conversando mientras disfrutaban de la música; él solo portaba un gafete, mientras ella se cubrió la cabeza con una gorra.

Además, de los conciertos, en Club 51 se podía disfrutar de un cóctel de bienvenida y una conferencia de un piloto profesional.

¿Gutiérrez Luna pagó las entradas a la fiesta VIP de la Fórmula 1?

Los promocionales del evento indican que el costo por persona era de 8 mil 500 dólares, los cuales son equivalentes a aproximadamente 170 mil pesos; sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que él no pagó.

“El Club 51, dijo que fue una invitación que da a varias personalidades, son cortesías y esa es en la calidad en la que fui”, dijo en entrevista para el periodista José Cárdenas.

Además de ofrecer shows privados, en la suite de Club 51 se brindó una oferta gastronómica especial. (Foto: Captura de pantalla)

Esta información fue confirmada por el club mediante sus redes sociales, en donde compartió un post en el que escribió: “En la edición de 2024, ofrecimos 2 cortesías al diputado Sergio Gutiérrez Luna entre otros”.

A pesar de ello, la Ley General de Responsabilidades Administrativas indica que los servidores públicos no deben aceptar regalos, donativos, o cualquier beneficio que pueda comprometer su imparcialidad.