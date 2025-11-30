Tiroteo en California: Mueren cuatro personas en una reunión familiar en Stockton

Personal de emergencias trabaja en la escena de un tiroteo masivo el sábado 29 de noviembre en Stockton, California. (AP Foto/Ethan Swope)

Cuatro personas murieron y 10 resultaron heridas en un tiroteo durante una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, California, informó el sábado 29 de noviembre la policía del condado.

Las víctimas incluían tanto a niños como a adultos, dijo Heather Brent, portavoz de la policía del condado San Joaquín.

Los primeros indicios “sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido”, indicó Brent durante una conferencia de prensa en el lugar.

Las autoridades locales señalaron que el presunto agresor no ha sido capturado y pidieron ayuda a la población. Los detectives aún estaban trabajando para identificar un motivo.

“Si tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese de inmediato. Si usted es esta persona, entréguese de inmediato”, dijo el fiscal del distrito del condado San Joaquín, Ron Freitas, durante una conferencia de prensa.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 18:00 horas dentro del salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios.

Autoridades de Stockton lamentan el ataque

Stockton es una ciudad de 320,000 habitantes, ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento, la capital del estado.

“Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se brindan amor”, dijo la alcaldesa Christina Fugazi.

“Desafortunadamente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos, que lamentablemente no lo lograron”, añadió.

Fugazi recordó un tiroteo de hace varios años en el que “siete personas fueron abatidas” en la ciudad, agregando que ambos ataques fueron “inaceptables”.

“Stockton es mejor que esto”, subrayó.

Las autoridades no han proporcionado por el momento información adicional sobre el estado de las víctimas. Habían dicho antes que varias fueron trasladadas a hospitales.

“Las familias deberían estar juntas en lugar de en el hospital, al lado de su ser querido, rezando para que sobreviva”, dijo Fugazi.