Presenta Clara Brugada 133 estrategias de ‘juego limpio, sociedad justa’ para garantizar DH en el Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de 133 acciones impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar los derechos humanos durante la Copa Mundial 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de 133 acciones impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar los derechos humanos durante la Copa Mundial 2026, implementadas de manera interinstitucional con dependencias locales y organismos internacionales.

“Queremos que el balón ruede por la autonomía y el respeto a las mujeres; por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+; por las infancias y el cuidado al medio ambiente. Que saquemos tarjeta roja al racismo, la xenofobia, el machismo y el clasismo. Por un mundial feminista, antirracista, justo, democrático y sostenible”, afirmó.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina señaló que la ciudad no sólo se prepara con infraestructura y seguridad, sino también con políticas para construir “un mundial de derechos humanos”.

Explicó que las acciones parten de un diagnóstico que identifica riesgos asociados a grandes eventos internacionales como el aumento de violencias contra mujeres y niñas, discriminación, trata de personas, vulneración de derechos de las infancias, problemas de salud mental, abuso de sustancias y generación de residuos.

Las 133 acciones están agrupadas en seis ejes y, destacó, que al menos 20 permanecerán como legado permanente para la Ciudad de México.

Entre las principales problemáticas a atender se encuentra la trata de personas, ante lo cual se capacitó a 19 mil personas para prevenir, identificar y denunciar casos. Además, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se impulsa la campaña “Mundial sin Trata”, mientras que con la Organización Internacional para las Migraciones se construyó un protocolo de atención inmediata.

“Queremos recibir un Mundial de juego limpio y sociedad justa, donde la fiesta camine junto a los derechos humanos”, afirmó.

A la fecha se han suspendido 15 espacios de alojamiento que incumplían la normativa en materia de trata y se ha detenido a 19 personas vinculadas con este delito. Asimismo, mediante el programa “Hospedaje Seguro” se distribuyeron más de mil cartillas preventivas en hoteles y alojamientos temporales.

En materia de prevención de violencia contra las mujeres, el gobierno capitalino ha realizado 230 jornadas territoriales que han impactado a más de 20 mil mujeres, además de establecer convenios con tiendas de conveniencia para habilitar espacios de apoyo y reforzar la atención con 76 mujeres policías especializadas.

Para garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ se implementarán brazaletes arcoíris para elementos de la Policía Turística del Centro Histórico, se habilitarán 20 espacios seguros en la Zona Rosa, y también se promovió un torneo de fútbol con la participación de más de 5 mil personas de esta comunidad. “Ni un paso atrás. La Ciudad de México orgullosamente dice: ames a quien ames, la ciudad te ama”.

La estrategia también contempla acciones de protección a las infancias, como campañas contra la explotación sexual infantil, instalación de Puntos Azules cerca de festivales futboleros y capacitación de 300 personas, incluidos 200 psicólogos, para brindar primeros auxilios psicológicos en espacios públicos.

Además, se impulsarán campañas de prevención del consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas, así como protocolos antidiscriminación para proteger a personas con discapacidad, en situación de calle y en contexto de movilidad.

En el eje ambiental, se promoverá la reducción de plásticos de un solo uso, el reciclaje para mobiliario urbano, rutas agroturísticas, plantación de flores en espacios públicos y el uso de vasos reutilizables en festivales futboleros.

Como parte de estas acciones se instalarán 50 puntos mundialistas de juego limpio, donde distintas instituciones brindarán atención médica, psicológica, protección civil, prevención de violencias, apoyo a infancias y localización de personas extraviadas.

“Con estas acciones ratificamos que otro mundial es posible; una fiesta que deje un legado de transformación y donde los derechos humanos caminen junto con la celebración”, subrayó la mandataria capitalina.

La secretaria de la Contraloría General, Nashieli Ramírez Hernández, informó que las 133 acciones forman parte de la estrategia Juego Limpio, Sociedad Justa, en la que participan 46 dependencias capitalinas y que se articula con la estrategia Protección Reforzada mediante seis ejes de trabajo interinstitucionales.

Asimismo, detalló que Protección Reforzada opera con 53 instituciones y las 16 alcaldías, priorizando temas como trata de personas, desaparición y derechos de las infancias, con la participación de más de 16 mil servidores públicos.

La Policía Segunda Sandra Guadalupe Ortiz Sandoval informó que mil elementos acompañarán las actividades mundialistas y Fan Fest, reforzando programas como Mi Policía, la línea *765 SOS Mujeres y la Alerta Hogar Seguro para atender violencia familiar y de género durante los partidos.

Finalmente, Diana Laura Ramírez García, funcionaria del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), señaló que durante el Mundial se desplegarán acciones de salud mental y bienestar comunitario en festivales futboleros y espacios públicos, con orientación psicológica, consejería breve, pruebas gratuitas de VIH sífilis y hepatitis C, distribución de condones y estrategias de reducción de riesgos y daños.