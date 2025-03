‘Adolescencia’ de Netflix: ¿Qué es la manosfera, relacionada con la cultura incel?

La nueva serie de Netflix, Adolescencia, ha traído a la luz nuevamente las discusiones sobre cómo es que los niños y adolescentes son alcanzados por grupos extremistas anti mujeres. En la serie, el personaje principal Jamie, de trece años, es acusado de atentar contra la vida de una niña.

Aunque de manera superficial, en Adolescencia se explica de manera superficial cómo las mentes de adolescentes y jóvenes “se contaminan” de la cultura incel y de la manosfera.

Jamie Miller es el principal sospechoso del asesinato de Katie en la serie 'Adolescencia'. (Foto: IMDB)

A lo largo de los cuatro capítulos de la serie, escuchamos algunos términos que hacen referencia a estos subgrupos de hombres que se sienten incomprendidos y aislados, y que por ello recurren a este tipo de narrativas que culpan a las mujeres por la “soledad de los hombres”. Uno de ellos es la “manosfera”.

¿Qué es la ‘manosfera’?

En uno de los capítulos de Adolescencia de Netflix, un estudiante hace mención sobre la manosfera para explicar por qué Jamie, el protagonista, ha sido llamado “incel” por una de sus compañeras de clase.

El término “manosphere” en inglés, que se traduce como manosfera o machosfera en español, se refiere a una amplia variedad de grupos de hombres que por lo general operan en redes sociales, aunque también fuera del internet, cuya ideología consiste en rechazar los feminismos.

Muchos de los hombres que pertenecen a estos grupos afirman ser “anti woke”, es decir, retoman este término que surge de las luchas antirracistas para rechazar las ideas progresistas sobre la equidad de género, el feminismo y consideran que no existe la violencia contra las mujeres.

Este tipo de grupos se crean a partir de influencers de la manosfera, quienes constantemente comparten contenidos en redes sociales sobre sus ideas; un eje relevante en su discurso de odio es que los hombres son natural y biológicamente dominantes. Defienden que sus ideas provienen de “la ciencia”, sin más argumentos que su propia ideología.

La manosfera es un conjunto de subculturas digitales que comparten una visión misógina del mundo. Existen varias subculturas y movimientos dentro de la manosfera en el internet, de acuerdo con The Conversation. Desde los fotos en Reddit y otras redes, los hombres heterosexuales comparten su rechazo a las mujeres, al feminismo y a la sociedad.

Los grupos incels o de la manosfera rechazan el feminismo, pues consideran que no existe la violencia contra las mujeres.

De la manosfera se desprenden diversos movimientos, como Men Going Their Own Way (MGTOW, traducido como “hombres que toman su propio camino); los hombres que siguen esta comunidad consideran que actualmente vivimos en una sociedad “corrompida por el feminismo”, en la que es mejor que los hombres heterosexuales eviten las relaciones románticas con mujeres, el matrimonio y la paternidad, también se promueve la abstención sexual.

Por otro lado, en la manosfera también abundan los llamados ‘gurús del ligue’, quienes se presentan como ‘coach de masculinidad’. El español Álvaro Reyes, por ejemplo, menciona constantemente que “si una mujer te rechaza, es porque muestras debilidad o poca masculinidad”.

En la manosfera también hay grupos más extremos en Telegram y otras redes que comparten información explícita sobre cómo ejercer violencia sexual sobre las mujeres, grupos donde los hombres comparten imágenes sexuales de mujeres, etcétera.

Estudios muestran que los subgrupos de la manosfera ofrecen a los hombres heterosexuales una sensación de pertenencia que les permite llenar vacíos socioafectivos, al congregar a los hombres que se sienten solos, heridos e incomprendidos para que juntos canalicen su frustración hacia las mujeres y el feminismo, cita The Conversation.

Los influencers de la misoginia y sus seguidores rechazan que las mujeres sufran violencia y, al contrario, creen que son beneficiadas por la sociedad. (Nación321/Cuartoscuro)

Laura Bates, escritora de ‘Los hombres que odian a las mujeres’, ha investigado la androsfera y señala que esta misoginia digital en los foros de internet está compuesta por grupos de supremacistas blancos y antifeministas, cuyos postulados son los siguientes:

Rechazo al feminismo.

Negacionismo de la violencia de género y machista.

Victimismo narcisista.

Sentimiento de pérdida de derechos y privilegios, y nostalgia del pasado.

Vigilancia homosocial de la masculinidad.

Uso de argumentos biologicistas para explicar el sistema de género.

Estas ideologías de la manosfera son alimentadas por los influencers de la misoginia, quienes publican contenido para sus miles de seguidores en podcast masculinistas, así como en reels de Instagram y videos en Tiktok; estos influencers ofrecen consejos sobre relaciones, salud mental masculina y bienestar (rutinas de ejercicio, alimentación).

Andrew Tate es uno de los influencers masculinista más relevante en la época, con miles de seguidores en sus redes sociales. (Nación321/Captura de pantalla)

Estos influencers de la misoginia captan la atención de adolescentes y hombres jóvenes. Los factores de empuje provienen de situaciones que los jóvenes perciben en la sociedad: un ejemplo de ello es la idea de que, por los feminismos, las mujeres y las niñas supuestamente tienen más logros en el lugar de trabajo y la escuela, dando como resultado que los hombres y los niños se sientan en desventaja.

Este tipo de narrativas son empujadas por los influencers, que usan estas ideas para generar emociones intensas mediante mensajes extremos de rechazo y aversión hacia las mujeres, destaca Emily Setty, profesora de criminología, para The Conversation.

A partir de esta idea, los grupos de la machosfera le “hablan directo” a los jóvenes que se sienten aislados o excluidos, y comparten consejos para que los adolescentes puedan desarrollar una masculinidad basadas en el dominio sobre las mujeres, para poder tener éxito en sus relaciones amorosas.

Algunos de estos grandes influencers de la misoginia son Andrew Tate, un creador de contenido de extrema derecha, y en México Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, quien se considera a sí mismo como coach personal y da consejos sobre relaciones románticas y comparte teorías masculinistas.

El Temach, un hombre mexicano que se nombra como "coach" y trata temas masculinistas.

La manosfera de México: ¿Qué sabemos sobre los grupos masculinistas?

Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicados por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), han encontrado unos 40 sitios en redes sociales, cuya creación data de 2008 a 2022, donde la manosfera y los discursos anti mujeres han tomado vuelo en el país.

El estudio ‘Antifeminismo digital. Un análisis de la manosfera mexicana en Facebook‘, detectó dos grandes grupos: los religiosos tradicionales y los masculinistas (este último se conforma por subgrupos y comunidades). Ambos tipos de grupos rechazan a las mujeres feministas y las demandas de justicia ante la violencia de género.

“Otra característica de la manósfera mexicana es que es difícil encontrar discursos abiertamente violento contra las mujeres. Esto puede responder a que las mismas plataformas suelen tener mecanismos para denunciar y bloquear cierto contenido muy explícito. Lo cual hace que se traslade a grupos privados o que se utilicen códigos o hashtags que no necesariamente se identifican como misóginos (…) algunos recursos que utilizan para intentar matizar el contenido violencia en Facebook es el humor, que se presenta como humor negro o ácido, a través de memes”.

Asimismo, la manosfera mexicana retoma todos los conceptos expresados por influencers de Estados Unidos; incluso, es común que este tipo de páginas de Facebook (o de Instagram y otras redes) retomen videos estadounidenses para traducirlos.

Con información de The Conversation y la UNAM.