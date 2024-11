‘Tu cuerpo, mi decisión’: Así subió el acoso digital contra las mujeres tras la victoria de Trump

El abuso, el acoso y el odio en línea hacia las mujeres se han disparado en los días posteriores a las elecciones en Estados Unidos, con frases como “tu cuerpo, mi decisión” y “vuelve a la cocina” explotando en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, según el Instituto para el Diálogo Estratégico.

La victoria electoral de Donald Trump contra la vicepresidenta Kamala Harris esta semana ha envalentonado a los influencers de la “Manosfera”, o influencers de la misoginia y comunidades misóginas interconectadas en línea, que ven su victoria electoral como un rechazo a los derechos reproductivos de las mujeres y la igualdad de género, dijo ISD, una organización sin fines de lucro que aboga por políticas para combatir el extremismo.

Los creadores de contenido de la ‘Manósfera’ “parecen estar usando los resultados de las elecciones en EU como una estructura de permiso para adoptar de manera más abierta y agresiva narrativas sobre la restricción de los derechos de las mujeres”, dijo ISD.

Los hallazgos de ISD llegan después de una elección en la que el género jugó un papel clave en las campañas de Trump y Harris, y donde especialistas a menudo describieron la carrera como una batalla de sexos. Harris tomó el derecho al aborto como una cuestión fundamental en un intento de apuntalar el apoyo de las mujeres. Trump, por su parte, contó con los hombres, apoyándose en el prestigio del multimillonario Elon Musk, podcasts populares entre los hombres jóvenes y charlas “de vestuario”.

Frases como “tu cuerpo, mi elección”, promovidas por el podcaster nacionalista blanco Nick Fuentes, experimentaron un aumento del 4.600 por ciento el 6 de noviembre, según informó ISD. Las publicaciones que piden la derogación de la 19.ª Enmienda, que permitió a las mujeres el derecho a votar en Estados Unidos hace aproximadamente un siglo, aumentaron un 663 por ciento en comparación con la semana anterior. La publicación de Fuentes en X ahora tiene más de 70 millones de vistas y más de 40 mil ‘likes’ desde el 5 de noviembre.

El podcaster de ultraderecha Nick Fuentes comentó "Tu cuerpo, mi decisión", para hacer referencia a que los derechos de las mujeres están en las manos de los hombres de derecha en EU. (X: Nick Fuentes)

También hubo señales de que el acoso contra las mujeres se extendió a la vida real, en las escuelas y en los campus universitarios. Las niñas y sus familias han estado compartiendo casos en los que se les estaba dirigiendo a las niñas la frase “tu cuerpo, mi elección” o en los que los niños la coreaban en clase, dijo ISD.

Fuentes y otros han adoptado y cambiado la frase “mi cuerpo, mi elección”, que se remonta al movimiento feminista de la década de 1960 y se popularizó aún más entre los defensores de los derechos de las mujeres después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el caso Roe vs. Wade y pusiera fin al derecho federal al aborto en 2022.

En respuesta, algunas publicaciones en línea pidieron a las mujeres de Estados Unidos que adoptaran el movimiento “4B”, una revuelta contra los hombres que tiene sus raíces en el movimiento feminista de Corea del Sur . Los cuatro principios son no tener relaciones sexuales con hombres, no salir con hombres, no dar a luz y no casarse con hombres, escribió un usuario de X, obteniendo más de 20 millones de visitas .

ISD examinó plataformas como X, foros, blogs, Reddit y YouTube de Alphabet Inc. del 1 de octubre al 6 de noviembre. El nuevo aumento en el acoso es “más que una mera continuación de las tendencias misóginas que ISD documentó tanto en el período previo a esta elección como después de los ciclos anteriores, incluidos 2020 y 2022 “.