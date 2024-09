Más mujeres acceden a cirugías de atado de trompas en EU tras fallo de Roe v. Wade, según estudio

Más mujeres optaron por ligarse las trompas después de que se revocara Roe v. Wade en 2022, según muestra un nuevo estudio, y los mayores aumentos se produjeron en los estados que prohíben el aborto.

Una carta de investigación publicada el miércoles en JAMA examinó los datos de reclamaciones de seguros de 2021 y 2022 de alrededor de 4.8 millones de mujeres que se sometieron a ligaduras de trompas, que son cirugías para cerrar las trompas de Falopio para que la paciente ya no pueda quedar embarazada. Los datos procedían de 36 estados y Washington, DC, y los investigadores clasificaron estos lugares como “prohibidos”, “limitados” o “protegidos”, según sus políticas de aborto.

En los 18 meses anteriores a la decisión de Dobbs a fines de junio de 2022, las ligaduras de trompas se mantuvieron estables en los tres grupos de estados. Pero en la segunda mitad de 2022, el procedimiento aumentó en los tres grupos. Los investigadores también analizaron el cambio sostenido en las cifras a lo largo del tiempo y descubrieron que las ligaduras de trompas aumentaron un 3 por ciento cada mes en los estados donde está prohibido.

“No es del todo sorprendente”, dados los cambios en las leyes sobre el aborto, dijo Xiao Xu, autor principal de la carta de investigación y profesor asociado de ciencias reproductivas en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia.

Aumentan cirugías de esterilización en EU tras fallo de Roe v. Wade

La carta de investigación se suma a otros hallazgos sobre un aumento en los procedimientos de esterilización después de que se revocó Roe, incluido un estudio de investigadores publicado en abril en JAMA Health Forum que encontró un aumento abrupto en las ligaduras de trompas entre mujeres de 18 a 30 años y las vasectomías entre los hombres en ese grupo de edad.

“Parece que los datos que usaron permitieron desglosar las cosas por estado, lo cual es bueno y es algo que no pudimos hacer con los datos que usamos”, dijo Jacqueline Ellison, autora del estudio de abril que trabaja en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh.

El Dr. Clayton Alfonso recordó haber visto un aumento en las ligaduras de trompas en su consultorio de obstetricia y ginecología en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, “especialmente cerca de la decisión de Dobbs”.

Las pacientes que no querían tener más hijos o ninguno estaban preocupadas por el fracaso de los anticonceptivos y el embarazo inesperado, dijo Alfonso, que no participó en ninguno de los estudios. Las pacientes le dijeron que preferirían ser esterilizadas en caso de no poder abortar.

Carolina del Norte prohibió la mayoría de los abortos después de las 12 semanas de embarazo en 2023. Alfonso dijo que la cantidad de pacientes que buscan ligaduras de trompas ha disminuido un poco, lo que sospecha que sucedió cuando la gente se volvió más segura sobre las leyes locales.

También dijo que le gustaría ver investigaciones sobre lo que sucederá después de 2022, dado el “panorama en constante evolución”. Xu dijo que su equipo está interesado en realizar un estudio de este tipo cuando los datos estén disponibles.