¿Por qué Trump y Kanye West Ye cenaron juntos en Mar-a-Lago? Esto sabemos

El expresidente Donald Trump cenó esta semana en su resort de Mar-a-Lago con Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West que ha sido criticado por recientes declaraciones antisemitas, y un supremacista blanco que lo acompañaba.

Karen Giorno, ex asesora principal de la campaña presidencial de Trump en 2016, confirmó que cenó el martes con Trump, Ye y Nick Fuentes, uno de los líderes nacionalistas blancos más destacados del país. También asistió una persona adicional que no conocía, dijo.

El expresidente publicó en su sitio Truth Social que cenó el martes con Ye y que el rapero “apareció inesperadamente con tres de sus amigos, de quienes no sabía nada”.

Trump dijo que Ye había pedido “consejo sobre algunas de sus dificultades, en particular las relacionadas con su negocio’'. También hablamos, en menor medida, de política, donde le dije que definitivamente no debería postularse para presidente, ‘cualquier votante que pueda tener debería votar por TRUMP’. De todos modos, nos llevamos muy bien, no expresó antisemitismo”.

Trump agregó: “Además, no conocía a Nick Fuentes”.

Axios y otras organizaciones de noticias informaron sobre el evento el viernes.

¿Quién es Nick Fuentes?

Fuentes es bien conocido como el fundador de America First Foundation, que dice en el sitio web de la organización que se inspiró en Trump y aboga por “valores conservadores basados en los principios del nacionalismo estadounidense, el cristianismo y el tradicionalismo”.

El New York Times informó que Fuentes es un negador del Holocausto que, en su podcast, recientemente pidió que se envíen militares a los barrios negros y exigió que los judíos abandonen el país.

A pesar de su manifiesto racismo y antisemitismo, Fuentes ha establecido lazos con algunas figuras del Partido Republicano. En el pasado, a la conferencia anual de acción política America First de Fuentes asistieron los representantes republicanos Paul Gosar de Arizona y Marjorie Taylor Greene de Georgia.

Adidas AG y otras compañías cortaron los lazos con Ye en las últimas semanas después de que hizo una serie de comentarios antisemitas y racistas, incluido decir en Twitter que “Me voy a morir con 3 sobre el PUEBLO JUDÍO”.

El Comité de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EU anunció en enero que había citado a Fuentes y a la figura de extrema derecha Patrick Casey para que prestaran testimonio relacionado con su promoción de afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 y llamando a la destrucción de el Partido Republicano.

Trump anunció el 15 de noviembre que se postulará nuevamente para presidente en 2024, incluso después de que algunos republicanos lo culparon por los decepcionantes resultados del Partido Republicano en las elecciones intermedias porque los votantes consideraron que los candidatos que respaldó en contiendas clave eran demasiado extremistas.