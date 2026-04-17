‘Ahí citaban a chicas para trabajar’: Familia de Edith Valdés pide que se investigue domicilio de la BJ

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, fue reportada como desaparecida el pasado miércoles 15 de abril. (Foto: Cuartoscuro)

‘Ahí citaban a chicas para ofrecerles trabajo’: Familiares de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, que fue reportada como desaparecida el pasado miércoles 15 de abril, exigieron a las autoridades que se investigue el edificio de la Benito Juárez en el que fue hallado el cuerpo de la joven este viernes.

Ante medios de comunicación, Magdalena Rivera, tía de Edith Guadalupe, señaló que vecinos le contaron que en ese edificio, ubicado en avenida Revolución 829, citaban a mujeres para colocarlas en trabajos de limpieza, que funcionaba como una agencia de trabajo.

“Yo me enteré que ahí citaban a chicas para ofrecerles trabajo gracias a una vecina que dice que es una agencia de colocación para este damitas para limpieza. Sí lo confirmaron vecinos”, acusó la familiar de la joven.

Exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se investigue ese edificio, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, porque sólo citaban a mujeres en ese lugar.

“Estuviéramos hablando que en ese domicilio podía ser una red de trata de personas”, dijo Rivera. Y agregó: “Lo que pedimos nosotros es que ese domicilio lo tomen como foco rojo, porque no es la primera vez que pasa”.

Contó que, por sus propios medios, la familia contactó al C5 para poder revisar los videos del lugar. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

Edith Guadalupe Valdés mandó su ubicación antes de desaparecer

Magdalena Rivera, tía de Edith Guadalupe, dijo a medios de comunicación que el hallazgo del cuerpo de la joven se dio porque mandó su ubicación al llegar al edificio.

“Mi sobrina mandó un mensaje a mi prima Carmen, mandó esta ubicación. Con esa ubicación nos movimos. Fiscalía no nos hizo caso. Sí nos levantó la ficha, pero no hizo caso a ese mensaje”, acusó.

Contó que, por sus propios medios, la familia contactó al C5 para poder revisar los videos; en los que confirmaron que la joven de 21 años sí ingresó al edificio, pero ya no salió.

“Lo que supimos después, una vecina se acercó a mí y me dijo que en esa en ese domicilio citaban a las señoritas con la esperanza de colocarlas en algún trabajo como una agencia de colocación de trabajo de limpieza”, indicó.

Rivera reveló que los guardias del edificio ubicado en avenida Revolución negaron haber visto a la joven, pero los videos les confirmaron que sí ingreso; fue hasta que llegó personal de la fiscalía que pudieron obtener respuesta de parte de la administradora el lugar.

“Si la fiscalía llegó fue porque nosotros como familia hicimos presión, hicimos presencia, cerramos avenidas. Por eso fiscalía ya se presentó. Porque si por ellos fuera, teníamos que haber esperado 72 horas”, aseveró Rivera.

La tía de Edith Guadalupe recalcó que la familia contrató a un investigador debido a que en la fiscalía, un funcionario, les pidió dinero para acelerar la búsqueda. (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué irregularidades denuncian los familiares de Edith Guadalupe?

Según los familiares, quienes acudieron ante las autoridades para reconocer el cuerpo, la denuncia por la desaparición de la joven la presentaron el mismo miércoles, y señalaron a las autoridades de haberles informado que iniciarían la búsqueda después de 72 horas de la desaparición.

Además, aseguraron, les negaron el acceso a cámaras de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México y les pidieron dinero para acelerar las investigaciones.

Agregaron que la fiscalía de la CDMX sugirió que la joven “pudo haberse ido con el novio” y que buscan atribuirse la localización de Edith Guadalupe.

“Que quede claro, fiscalía no hizo nada, todo fue por la familia de Edith, todo lo hicimos la familia de Edith, por nuestros propios medios, nuestras propias investigaciones, todo el dinero que le inyectamos fue para encontrarla”, señaló.

La tía de Edith Guadalupe recalcó que la familia contrató a un investigador debido a que en la fiscalía, un funcionario, les pidió dinero para acelerar la búsqueda. Además, se pidió acceso a las cámaras de los vecinos para confirmar el paradero de la joven.

“Hicimos un movimiento porque fiscalía siempre se aferró a las 72 horas. No podemos esperar. Siempre supimos, incluso el mero 15 que desapareció, mis primos se fueron a plantar ahí”, contó.

La Fiscalía capitalina emitió un comunicado en el que señaló que había iniciado la “investigación por feminicidio” y que había dado acompañamiento a los familiares.

Rivera descartó que la fiscalía de la CDMX se presentará para ayudar sino hasta este viernes que cerraron vialidades.

“Se acercaron apenas hoy a las 3 de la mañana, pero en realidad no se habían acercado a nosotros”, refutó.