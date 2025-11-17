Becas Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Cuándo es la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios y reposición?

Las Becas Rita Cetina benefician a estudiantes de nivel básico en todo el país.

¿Eres beneficiario de la Beca Rita Cetina o de la Beca Benito Juárez? Esta información te interesa debido a que la Secretaría del Bienestar anunció la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios.

Se trata de los registros que se hicieron durante el ciclo escolar 2025 para las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El inicio de entrega de las tarjetas será a partir del próximo martes 25 de noviembre, con el objetivo de que días después reciban también el primer pago tras su incorporación al programa.

Dicha tarjeta servirá para hacer compras con ella o retirar el dinero directamente en las sucursales del Banco del Bienestar.

¿Cuándo entregarán nuevas tarjetas para las becas?

En el caso de las becas a estudiantes como la Benito Juárez, también se anunció la reposición de los nuevos plásticos en caso de que la tarjeta esté vencida y ya no sea posible realizar operaciones con ella.

Por eso, desde este lunes 17 de noviembre comenzará la entrega de reposición de las tarjetas de los programas mencionados que incluyen a jóvenes de nivel básico y medio a medio superior.

La Secretaría del Bienestar calcula que en total hay 744 mil 476 tarjetas vencidas, por lo que los beneficiarios obtendrán la nueva en los siguientes días.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es uno de los nuevos apoyos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración para beneficiar a estudiantes de nivel básico.

En su primera etapa, la beca se entregó a estudiantes de segundo de secundaria y luego a los alumnos del resto de los grados escolares del mismo nivel.

Desde las últimas semanas comenzaron las asambleas informativas en las escuelas para, ahora, incluir también a alumnos de primaria y después a los de preescolar.

La incorporación de los alumnos será de forma gradual hasta que en los próximos años el apoyo sea entregado a estudiantes desde primero a sexto de primaria.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

El monto de dicha beca es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 por cada estudiante de secundaria que también esté en una escuela pública.

La Beca Rita Cetina tiene el objetivo de ser un apoyo económico para familias de escasos recursos y así promover la educación entre los niños, niñas y jóvenes.

De esta forma se garantiza que concluyan sus estudios debido a que el monto está previsto que se destine a la compra de material escolar, uniforme, útiles escolares, zapatos y demás elementos necesarios para la educación en México.