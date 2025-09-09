Beca Nemak y emplea a ‘genios’ estudiantes

El programa ha ofrecido oportunidades de crecimiento y experiencias internacionales a los estudiantes.

Imagina que estudias ingeniería o robótica, y para al sexto semestre, una empresa global te encuentra y pregunta: ayúdame a innovar o a resolver un problema, y si aceptas el reto, te echo la mano para pagar una parte la universidad ¿aceptarías el reto?

Pero luego, ya terminando el proyecto, puedes hacer tus prácticas y empezar con el primer trabajo de tu vida profesional.

Esto es lo que ofrece con mucho éxito Nemak a estudiantes universitarios de Nuevo León y Coahuila, mediante su programa “Engenious”.

La fabricante regomontana líder de autopartes de aluminio, pero entre las más globales de México con plantas en 14 países del mundo, cumple 9 años este programa diseñado para identificar y desarrollar talento joven en la industria automotriz.

En el programa participa la UANL, UDEM y el Tecnológico de Monterrey.

“En 2015 nace la primera generación, y esta generación, así como las otras que han pasado ya por Nemak, nos han permitido identificar el talento universitario, quien tienen innovación, quien tiene liderazgo y quien tiene este apetito de crecer en la industria automotriz”, explicó Christian Herrera, gerente de Atracción de Talento para Nemak en Norteamérica.

“El 70 por ciento de nuestra población de participantes se queda con nosotros y, a lo largo de 9 años, hemos visto muchos casos de éxito, jóvenes que iniciaron en el programa y que ahora ya tienen un rol gerencial”.

Tal es el caso de Antonio Vital, ex participante que inició en el programa de 2018 y hoy es gerente de Compras en una planta de Nemak en Wisconsin, Estados Unidos.

Para entrar en Engenious en realidad no se trata tampoco de ser un genio: basta con ir cursando entre sexto y noveno semestre, tener un promedio mínimo de 85 y un buen inglés.

Sin embargo, lo que marca la diferencia son los proyectos personales de los aspirantes.

“Nos interesa identificar a jóvenes que piensan diferente, que en lugar de hobbies comunes llegan con proyectos de robótica o automatización”, destacó Herrera.

Durante cinco semanas, los seleccionados trabajan de tiempo completo en equipos multidisciplinarios para proponer soluciones a retos reales de Nemak, empresa que fabrica monoblocs y cabezas de motor, y que recientemente anunció la compra de una compañía suiza especializada en componentes de fundición ligeros.

Los proyectos en Engenious son evaluados y, al final, se premia a los mejores con becas académicas.

Los tres primeros lugares reciben becas académicas de 50, 30 y 20 por ciento, que les permitirá cubrir el resto de las colegiaturas hasta graduarse.

La convocatoria para participar en Engenious se abre en marzo e ingresan 15 estudiantes por verano.

De ellos, alrededor del 70% permanece en Nemak realizando prácticas profesionales o servicio social, y posteriormente cerca de un 25% logra ser contratado de manera formal.

Un programa exitoso para incentivar la innovación y formar el talento especializado que demanda la industria automotriz en México y en el mundo.