Juez en Texas cierra caso contra el empresario Alexandro Rovirosa

El juez federal Kenneth M. Hoyt desestimó con perjuicio todos los cargos en contra del empresario mexicano Ramon Alexandro Rovirosa Martínez, con lo que el expediente 4:25-CR-00415 queda cerrado de manera definitiva, en un caso relacionado con presuntos pagos indebidos vinculados a contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La determinación implica que los cargos no podrán ser presentados nuevamente bajo los mismos hechos, al tratarse de una desestimación con perjuicio dentro del sistema judicial estadounidense.

La resolución se emitió bajo las facultades de supervisión del tribunal, un mecanismo que permite anular una acusación cuando se identifican irregularidades que afectan la integridad del proceso judicial. Este tipo de determinaciones se reserva para casos en los que las fallas detectadas no son subsanables dentro del propio juicio, por lo que la continuidad del procedimiento resultaría incompatible con los estándares legales exigidos.

El caso fue llevado en Estados Unidos bajo criterios de jurisdicción extraterritorial, que permiten investigar posibles irregularidades en operaciones internacionales cuando existe algún vínculo con ese país. Entre estos supuestos se encuentran el uso del sistema financiero, transferencias que hayan transitado por su territorio o la participación de entidades registradas en esa jurisdicción, aun cuando los hechos estén relacionados con empresas extranjeras.

Durante el análisis del expediente, el tribunal identificó fallas procesales relevantes que impactaron directamente en la validez de la acusación. Entre ellas, la omisión en la entrega de evidencia potencialmente favorable a la defensa, en contravención al precedente de Brady v. Maryland, que obliga a la fiscalía a revelar cualquier información que pueda beneficiar al acusado. Esta omisión fue considerada un elemento central en la evaluación del debido proceso.

A ello se sumaron irregularidades en la incorporación de pruebas, particularmente mensajes electrónicos que no habrían cumplido con los estándares constitucionales para su admisión. Estas deficiencias incidieron en el derecho del acusado a confrontar a los testigos en su contra, lo que llevó al tribunal a cuestionar la validez de elementos clave dentro del juicio y su peso en la integración del caso.

El origen de la investigación se remonta a información vinculada a los llamados Panama Papers y al testimonio de un informante que buscaba beneficios legales. De acuerdo con el propio Rovirosa, el expediente se desarrolló durante años sin su conocimiento, en un contexto en el que intervinieron diversas agencias federales estadounidenses.

El equipo de defensa, encabezado por Ryan McConnell, y Lawrence Finder centró su estrategia en cuestionar la admisión de pruebas y exigir el cumplimiento estricto de las reglas procesales. De acuerdo con su planteamiento, la acumulación de inconsistencias terminó por debilitar la acusación hasta hacerla insostenible ante el tribunal.

“Este resultado fue posible por una gran defensa que cuestionó cada elemento del caso y llevó el proceso a una revisión estricta”, dijo Rovirosa al referirse al trabajo de su equipo legal y al desarrollo del litigio.

En un tercer posicionamiento, el empresario consideró que su caso refleja las condiciones bajo las cuales se integran algunos procesos en el extranjero, particularmente en el marco de legislaciones como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), donde la presión procesal suele derivar en acuerdos sin llegar a juicio, lo que reduce la frecuencia de resoluciones judiciales de fondo.

Con la determinación del tribunal, el caso queda cerrado de manera definitiva en Estados Unidos, sin posibilidad de reapertura bajo los mismos cargos, al tratarse de una resolución que cancela de forma total la acción penal en este expediente.

“El fallo del juez fue claro: las fallas fueron fatales”, indicó tras la resolución que ordenó su liberación inmediata, al considerar que no existían condiciones para sostener la acusación bajo los estándares legales correspondientes.

Tras recuperar su libertad, Rovirosa indicó que su prioridad inmediata será retomar su actividad profesional y recuperar el tiempo con su familia, luego de los años que duró el proceso. Señaló que su enfoque estará en reconstruir su vida personal y laboral, así como en dar continuidad a sus actividades tras el cierre definitivo del caso. Añadió que tiene la intención de documentar su experiencia para dejar constancia de lo ocurrido, no con un ánimo de confrontación, sino como parte de un ejercicio de reflexión sobre el impacto que este tipo de procesos puede tener en quienes los enfrentan y en su entorno cercano.