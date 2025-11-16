‘Mientras sea presidente, los apoyaré’: Así son las farmacias gratuitas que Carlos Manzo abrió en Uruapan

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre; el CJNG estaría relacionado con el homicidio, según la Fiscalía de Michoacán.

“Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan”. Ese fue el mensaje de Grecia Quiroz a su esposo Carlos Manzo, días después del asesinato del alcalde de Uruapan.

Para no fallarle a su esposo, Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan, asegura que continuará con los programas sociales iniciados por Carlos Manzo, entre ellos las farmacias gratuitas de Uruapan.

En esos establecimientos no solo se otorgan medicamentos sino que también se ofrecen consultas médicas gratuitas y otros servicios a los habitantes de ese municipio de Michoacán.

¿Cómo son las farmacias gratuitas de Uruapan que abrió Carlos Manzo?

“Mientras sea presidente municipal y el pueblo y Dios lo permitan seguiré apoyando a Uruapan en todo lo que esté al alcance de sus posibilidades”, aseguró Carlos Manzo en julio pasado, cuando acudió a la inauguración de la sexta farmacia gratuita, ubicada en la colonia Valle Dorado, en Uruapan.

En aquel discurso, el alcalde de Uruapan que pidió ayuda para combatir al crimen organizado, también dijo que “con cargo o sin cargo, Uruapan y Michoacán seguirán contando con mi apoyo”.

Por esa razón, su viuda y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se mantiene firme en continuar con las farmacias gratuitas como parte de la estrategia de salud del municipio.

“Nuestras farmacias gratuitas entregan medicamentos esenciales sin costo para las personas que más lo necesitan, con atención cercana, orientación médica básica y un servicio rápido y humano”, señala el sitio web del DIF de Uruapan.

Las farmacias gratuitas de Uruapan operan junto a unidades médicas móviles en las que se ofrece atención integral. “Esta iniciativa busca brindar acceso a medicamentos y atención médica de calidad para todos los uruapenses, fortaleciendo el bienestar de las familias que más lo necesitan”, agregó el gobierno municipal en una publicación en Instagram.

El video publicado muestra que las farmacias gratuitas de Uruapan ofrecen medicamentos de patente como:

Fedpros , para tratar síntomas de la hiperplasia benigna de próstata (próstata agrandada)

, para tratar síntomas de la hiperplasia benigna de próstata (próstata agrandada) Irbesartán , para tratar la hipertensión arterial

, para tratar la hipertensión arterial Crostox, para tratar niveles altos de colesterol y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares

Celecoxib, que es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo

Sensibit XP para aliviar los síntomas del resfriado y la tos con flemas

Antifludes para síntomas de gripe y resfriado

Ketotifeno para la prevención del asma bronquial, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica y otras afecciones cutáneas alérgicas

Bronar, medicamento que combina ambroxol y loratadina, utilizado para procesos alérgicos respiratorios y afecciones broncopulmonares

Flumil

Mucoangin

Troferit

Zyrtec

¿Las farmacias gratis de Uruapan son de las Farmacias del Bienestar?

Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal ha tenido una visión similar a la de Carlos Manzo.

En diciembre de 2023, López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar como parte del plan contra el desabasto de medicamentos y con el objetivo de almacenar “todas las medicinas del mundo”.

Según el presidente, en caso de que una clínica u hospital no tenga un medicamento, se solicitará a la superfarmacia y así este suministro se podría cubrir en un plazo de 24 a 48 horas como máximo.

Tras el cambio de sexenio, en su primer día como presidenta de México, Claudia Sheinbaum se comprometió a subsanar el desabasto de medicamentos en el país a través del programa llamado Farmacias para el Bienestar. con el que la presidenta pretende distribuir de forma gratuita medicamentos básicos, principalmente para adultos mayores.

“Fortaleceremos el programa de abasto y distribución de medicamentos. Esto es nuevo, a mediados de 2025, iniciará el programa de Farmacias para el Bienestar para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores”, dijo la presidenta de México durante la toma de protesta ante el pueblo de México.

En agosto pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de septiembre entrará en operación el programa Farmacias Bienestar, donde las personas adultas mayores y con discapacidad podrán recoger de manera gratuita sus medicamentos.

Dijo que las farmacias estarán ubicadas junto a las Tiendas del Bienestar y los Centros de Salud, con la intención de que la población tenga un acceso más directo y sencillo a sus tratamientos.

Aunque se trata de programas similares, las farmacias gratuitas de Uruapan, inauguradas por Carlos Manzo, son independientes de las Farmacias del Bienestar.