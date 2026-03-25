Más de $200 por uno de pastor en el Estadio Banorte: ¿Cuánto cuestan los tacos y la cerveza?

El taco de pastor es uno de los alimentos más caros del menú junto a los machetes y el sándwich de ribeye. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

Seamos honestos: ir a ver un partido sin ‘echarse’ una cerveza, un refresco o un snack no sería vivir una experiencia completa, por lo cual, tras su reinauguración, el Estadio Banorte ofrecerá una amplia carta de comida y bebidas.

Los primeros en vivir la experiencia culinaria dentro del recién remodelado Coloso de Santa Úrsula serán los aficionados que asistirán al partido de México vs. Portugal este sábado 28 de marzo.

La carta que acompañará a los fanáticos del ‘Tri’ —y a todos aquellos que siguen tristes por la ausencia del futbolista Cristiano Ronaldo— abarca desde comida rápida hasta opciones de bebidas premium en paquete.

Para quienes disfrutan de gustos más tradicionales, también hay opciones como cervezas, ya sea solas o micheladas, tacos y hasta esquites; sin embargo, te recomendamos ir ‘rompiendo el cochinito’, ya que algunos precios son elevados.

Tacos en el México vs. Portugal: ¿Cuánto cuesta comer en el Estadio Banorte?

El encuentro de México vs. Portugal tiene lugar a las 7:00 de la noche; sin embargo, la Selección Nacional informó mediante una publicación en sus redes sociales que las puertas del estadio abrirán desde las 4:00 de la tarde.

Mientras esperan, los fanáticos pueden ordenar sus alimentos y, aunque una de las opciones más populares podrían ser los tacos de cochinita, pastor, bistec o arrachera, no son los más económicos del menú, debido a que van de los 150 a los 230 pesos, de acuerdo con información compartida por ESPN.

Los precios de los tacos, según una carta compartida por el portal especializado en deportes, son los siguientes:

Tacos de cochinita: 150 pesos

Tacos campechanos (3 piezas): 150 pesos

Tacos de arrachera (2 piezas): 200 pesos

Taco al pastor: 230 pesos

Taco de bistec: 230 pesos

Los tacos de pastor en el Estadio Banorte tiene un precio de 230 pesos, por unidad. (Foto: Unsplash)

En el caso de la cerveza, un vaso con dos latas tiene un costo de 190 pesos. Si la quieres michelada, se te cobran 80 pesos adicionales, lo que da un total de 270 pesos. Si te gustaría tomar más de una, entonces puedes pedirlas por paquete; este se compone de 6 piezas y tiene un costo de 600 pesos.

Comer tacos y beber cerveza tiene un costo promedio de 650 pesos por persona; sin embargo, todo dependerá de cuánto y qué ordenes. Algunos escenarios posibles son:

Si ordenas unos tacos de cochinita o campechanos y una cerveza, gastarás 340 pesos.

Si ordenas dos piezas de tacos de arrachera y una cerveza michelada, gastarás 470 pesos.

Si ordenas tres tacos al pastor y dos cervezas, el cheque se eleva hasta mil 70 pesos.

¿Qué venden en el Estadio Banorte? Menú y precios

Los tacos no son lo único que se puede pedir, también hay alternativas como burritos de pastor y bistec por 230 pesos; esquites en 110 pesos, tostiesquites en 140 pesos y machetes por 250 pesos.

Si lo tuyo es la comida rápida, también hay opciones de este tipo, como pizzas, sándwiches y hot dogs, con precios que van desde los 130 pesos por la pizza de pepperoni o hawaiana hasta los 220 pesos por el sándwich de ribeye.

La cerveza tiene un costo de poco menos de 200 pesos en el Estdio Banorte. (Foto: Shutterstock) (Nación321/Shutterstock)

Además, se pueden pedir postres como marquesitas y galletas de 120 pesos, así como fit sándwich de 150 pesos. Respecto a las bebidas, hay opciones sin alcohol como refrescos, agua mineral y natural que tienen un costo de 80 pesos.

Tal como sucede con las cervezas, los refrescos también se pueden ordenar por paquete de 6 piezas, los cuales tienen un costo de 360 pesos, aunque se desconoce si puedes seleccionar los sabores.

Paquetes de bebidas premium: ¿Cuánto cuesta tomar en el Estadio Banorte?

En el Estadio Banorte se pueden pedir otro tipo de bebidas como tequila, ron, whisky, vodka y ginebra, los cuales se dividen en tres categorías diferentes: origen, reserva y platino.

Lo que cambia en cada una de ellas son las presentaciones y marcas. Estas bebidas se pueden comprar individualmente por botella, las cuales tienen un rango de mil 200 pesos por opciones como el Bacardí Carta Blanca a los 2 mil 800 pesos por el whisky Johnnie Walker Black Label.

Aunque también se ofrecen por paquetes. En estos puedes pedir 3 botellas de 750 mililitros a tu elección, las cuales se acompañan de 8 refrescos y hielo para la preparación de las bebidas. Los precios, de acuerdo con la carta compartida por ESPN, son:

Origen: 4 mil 200 pesos

Reserva: 5 mil 300 pesos

Platino: 6 mil 900 pesos

Está prohibido ingresar con alimentos y bebidas al Estadio Banorte. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce) (Rogelio Morales Ponce)

Estadio Banorte: ¿Está prohibido el ingreso de comida y bebida?

El reglamento publicado en la página web del Estadio Banorte explica que está prohibido el ingreso de comida y bebida ajenas al establecimiento, por lo cual no podrás llevar tu ‘itacate’ durante el partido de México vs. Portugal.

Además, explican que las personas tampoco pueden ingresar con envases de bebidas, latas, termos, recipientes de vidrio y tazas; tampoco es posible entrar con hieleras, por lo cual deberás optar solo por las alternativas dentro del estadio.

Entre otros objetos prohibidos en el Estadio Banorte se encuentran pancartas que obstruyan la vista, pelotas de playa, dardos, drones, balones, armas de fuego, cuchillos, punteros láser, cadenas, mascotas y matracas.