¿Por qué quieren detener a Evo Morales? Estos son los delitos que le imputa la Fiscalía de Bolivia

La Fiscalía del departamento boliviano de Santa Cruz emitió una orden de captura en contra del expresidente Evo Morales.

La Fiscalía de Santa Cruz, en Bolivia, ordenó la captura del expresidente Evo Morales y otros líderes sociales, esto tras participar en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio en contra del presidente Rodrigo Paz. ¿En qué se fundamentan las acusaciones en su contra?

Paz asumió el 8 de noviembre la presidencia de Bolivia, al imponerse con el 54% de los votos sobre el 45% de Jorge “Tuto” Quiroga. Su gobierno desató protestas del Movimiento Al Socialismo (MAS), fundado por Morales.

De acuerdo con el documento emitido por la justicia boliviana, el expresidente es acusado de los siguientes delitos:

Terrorismo.

Alzamientos armados contra la seguridad del Estado.

Asociación delictuosa.

Instigación pública a delinquir.

Atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.

La denuncia fue presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

Santa Cruz es la región más poblada y el motor económico de Bolivia, y fue epicentro de las movilizaciones contra el anterior gobierno boliviano.

Los bloqueos causaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos y habrían provocado pérdidas económicas superiores a tres mil millones de dólares.

¿Qué dijo Evo Morales por la orden de captura en su contra?

El expresidente Evo Morales reaccionó a su orden de captura a través de su cuenta de X.

“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, denunció.

Morales aseguró que su movimiento está del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico.

“Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular”, aseguró.

El expresidente boliviano aseguró que no se va a intimidar.

“Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, concluyó.

¿Por qué su ubicación complica el cumplimiento de la orden de captura?

Evo Morales se encuentra desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, y está custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se efectúe una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.

Por ese caso, el expresidente está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

En mayo, un juzgado de la región de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio. La Policía asegura que espera el momento adecuado para ejecutar esa orden.