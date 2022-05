5 celebridades con vestidos que sí cumplieron con el ‘Gilded Glamour’, tema de la Met Gala 2022

Durante la Met Gala de este 2022 desfilaron por la alfombra roja muchos vestidos y trajes que homenajearon al ‘Gilded glamour’, o la época dorada en Estados Unidos.

Las celebridades lucieron sus vestuarios glamourosos en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero, ¿quiénes realmente ‘entendieron la tarea’ y cumplieron con la temática de este año? Para ello, primero debemos entender el tema principal de este evento.

¿Qué es ‘gilded glamour’?

El museo neoyorkino anunció en abril de 2021 que la gala del Met se llevaría a cabo en dos eventos: el primero fue en septiembre pasado y el segundo ocurrió el lunes 2 de mayo.

La temática general de ambos eventos fue el léxico y la antología de la moda estadounidense.

El nombre original del tema de mayo fue ‘In America: An anthology of fashion’, el cual buscó proporcionar un contexto histórico de la vestimenta estadounidense, así como encontrar historias no contadas y figuradas desconocidas en la moda de EU en la época dorada, especialmente de diseñadoras mujeres y, más específicamente, de mujeres afrodescendientes.

La palabra ‘gilded’ significa ‘dorado’ o ‘cubierto de oro’, y ‘glamour’ se refiere a una característica llamativa. Por ello, debido a la temática del gilded glamour, se esperaban vestuarios ostentosos, lujosos, bañados en oro y, en cuanto a figuras, los vestidos largos y amplios, los corsets y los guantes largos eran un must. Esta era cubrió aproximadamente de los años 1870 a 1890 y fue una época de industrialización y de los rascacielos, en la cual las familias con grandes fortunas portaban vestidos y trajes definidos por el exceso, explica Vogue.

Algunas de las celebridades que asistieron con vestuarios que sí cumplieron con la temática dorada fueron:

Blake Lively

Este año, la actriz Blake Lively fue anfitriona de la gala. Llegó a la alfombra roja con un vestido ostentoso de Versace.

Empecemos por el corset: Versace explicó que los detalles de esta pieza es un tributo al art déco y, específicamente, un homenaje a los lugares neoyorkinos más emblemáticos, entre ellos el edificio Empire State.

Según la casa de lujo, este vestido fue personalizado para Blake y está hecho de cuero metalizado y lámina de cobre de tres tonalidades, con cristales bordados. Al llegar a las escaleras, Blake desplegó los plisados fruncidos a su cintura, que se convirtieron en una falda que dejó caer, con lo cual reveló un segundo look en color verde oxidado.

Esto fue en referencia a los colores de la Estatua de la Libertad, que se encuentra en Nueva York.

Pero eso no fue todo: al desplegarse, la falda relevó un mapa celestial bordado y pintado a mano que estaba inspirado en las 12 constelaciones, las cuales se encuentran plasmadas también en el techo de la gran terminal central (Grand Central Terminal) de Manhattan.

Posdata: en esa estación aparece por primera vez Serena Van der Woodsen, interpretada por Blake, en el primer capítulo de Gossip Girl.

Versace explicó que este vestido diseñado para la actriz estuvo inspirado en Charles James (1906-1978), un diseñador reconocido por la estética estructurada de sus creaciones.

Blake Lively usó un vestido personalizado hecho por Versace. (Instagram @Versace)

Cynthia Erivo

La actriz y cantante Cynthia Erivo portó un vestido blanco de Louis Vuitton.

La marca de lujo reveló que el vestido de Erivo, así como los vestuarios de la casa LV usados por Sophie Turner y Eileen Gu, eran todas piezas de archivo o que habían sido utilizadas previamente, pero tenían un ‘twist’ para esta ocasión.

El vestido de Erivo es largo y blanco, con detalles bordados en la parte de arriba. Lo complementó con una pieza blanca sobre el cabello.

Este vestuario es una referencia a piezas usadas por personas afrodescendientes. La plataforma Hablemos Arte explicó que tenía similitudes con los trajes usados en la pintura Gend libres de couleur de la dominique (1770), del pintor italiano Agostino Brunais.

La actriz Cynthia Erivo llevó un vestido y una pieza para el cabello a juego, diseño de LV. (AP)

Billie Eilish

Las celebridades ‘centennials’ estuvieron también muy presentes en esta ocasión. Entre ellas destacó la cantante Billie Eilish, que llegó a la alfombra con un vestido Gucci.

La estrella llevó un look diseñado por Alessandro Michele de la casa Gucci. Se trató de un vestido color ivory de satén con corset. La marca de lujo indicó que este es un vestuario reciclado y personalizado para la cantante, con detalles de encaje y una larga falda de satén funcrido en la parte delantera, así como una parte acolchonada y abultada en la parte trasera, como los vestidos de la época.

Como complemento destacó un ramillete color lila en el corset, así como una gargantilla.

Hablemos Arte mencionó la similitud con el Retrato Madame Paul Poirson (1883) del pintor estadounidense John Singer Sargent.

Billie Eilish caminó la alfombra de la Met Gala con un vestido Gucci. (AP)

Eiza González

¡Hurra por ella! Eiza González fue la única mexicana en la alfombra roja del Met y, así es, cumplió con la temática de la gala.

La actriz mexicana portó un vestido blanco largo de Michael Kors, el cual fue adaptado especialmente para ella.

Este vestido blanco de corte sirena estaba ceñido y contaba con lentejuelas y plumas, ambos detalles de la época dorada, pero con un toque moderno: el escote en V.

Michael Kors explicó que las artesanas que adaptaron el vestido tardaron más de 4 mil 700 horas en bordar a mano el vestido. Para ello usaron cerca de 28 mil 800 cristales y 130 metros de plumas de avestruz.

Eiza González llevó un vestido de Michael Kors a la gala del Met. (Instagram @michaelkors)

Megan Thee Stallion

La rapera Megan Thee Stallion cumplió: llegó a la alfombra roja en un vestido diseñado por Moschino.

La compositora portó un vestido de corte sirena con lentejuelas y cuentas color oro, con una falda de cola larga. Jessica Testa, de The New York Times, nombró a Megan como una verdadera ‘gilden hot girl’.

El vestido se ajustaba a sus curvas y tenía cortes con tela mesh que revelaban parte de su abdomen. Además, la parte de la falda tenía un corte que revelaba su muslo izquierdo.

El NYT recordó que anteriormente Megan ha mencionado que ama el oro y se refirió a su propio vestuario de la Met Gala de septiembre como un vestido estilo “Megan Monroe”.

El vestido fue complementado por una pieza sobre sus hombros, unas alas doradas metálicas.

La rapera llegó al museo junto a Jeremy Scott, diseñador de Moschino a cargo de este vestido dorado. Entrevistada por medios en el lugar, Megan mencionó que lo que más quería para este evento era estar vestida en oro y verse sexy. Y lo consiguió.