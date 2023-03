Lindsay Lohan y su esposo anuncian que esperan a su primer hijo: ‘Nos sentimos bendecidos’

¡Va ser mamá! Este 14 de marzo Lindsay Lohan, una de las protagonistas de Un viernes de locos (2003), anunció que está embarazada.

Lindsay Lohan es una artista estadounidense que saltó a la fama por su participación estelar en Juego de gemelas (1998), una cinta de Disney que narra la vida de dos hermanas que fueron separadas al nacer. Sin embargo algunos millennials la recuerdan por su papel como Cady Heron en Mean Girls (2004).

Lohan publicó en su cuenta de Instagram que espera su primer hijo con Bader S. Shammas, su esposo. La revelación llegó en forma de una fotografía de un mameluco de bebé que dice “próximamente”.

Lindsay Lohan anunció la espera de su primer hijo. (Foto: Instagram / @lindsaylohan)

“Nos sentimos bendecidos y emocionados”, escribió la actriz en su publicación de Instagram. Sin embargo, no reveló cuánto tiempo lleva su embarazo. La fotografía ha alcanzado alrededor de 200 mil likes y comentarios de algunos fanáticos felicitándola.

También ha recibido mensajes de albricias y apoyo de artistas como:

Elizabeth Gillies (actriz)

Amanda Seyfried (actriz)

Donatella Versace (diseñadora)

Ross Mathews (comediante)

Lindsay Lohan y Lohan Bader Shammas

Según el medio internacional People, la celebridad comenzó su relación amorosa en febrero de 2020. Aunque no hay detalles de cómo se conocieron, un año después la pareja anunció su compromiso.

A principios de julio pasado, Lindsay Lohan reveló en una publicación de Instagram su boda con el empresario Bader S. Shammas.

“Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Me sorprende que seas mi esposo”, escribió en aquella ocasión la actriz de Mean Girls.

“Mi vida y mi todo. Todas las mujeres deberían sentirse así todos los días”, puntualizó Lohan, quien ha usado sus redes sociales para presumir algunos momentos de su relación.