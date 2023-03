Amanda Miguel y Diego Verdaguer perdieron un bebé hace 20 años: ‘Tendría un hijo adolescente’

Amanda Miguel y Diego Verdaguer fueron una de las parejas más icónicas de los escenarios, además de la música, lo que los unía era su única hija Ana Victoria, aunque la cantante de ‘Castillos’ reveló recientemente que hace 20 años perdió a un bebé.

El cantante argentino Diego Verdaguer, falleció a los 70 años en 2022 por complicaciones de COVID-19, tuvo una relación de 46 años con Amanda Miguel, a quien conoció cuando iba manejando por las calles de Buenos Aires y su flechazo lo hizo volver hacia ella para tomar un café. Ella tenía 18 años mientras que él 23.

En el programa a ‘El minuto que cambió mi destino’, la artista de 66 años contó ella deseaba ser madre de nuevo, pero hubo varios temas por lo que no sucedió.

En esa época de gloria de su carrera, Amanda había abandonado la música cuando su hija nació para dedicarse a ella tres años, “yo tenía mucho trabajo, pero me iba de mi casa llorando, no la quería dejar”.

Pese a que viajó con nana para continuar trabajando, eligió tomarse esos años para ejercer su maternidad. “Cuando yo quise tener más hijos a mí se me puso muy pesado el tema de la escuela, Ana ya no podía faltar más a la escuela y realmente yo dije: ‘mi vida va a continuar así, estoy relajada en el tema de que yo amo mi carrera y la tengo totalmente hecha’”, agregó.

La historia de amor entre Diego Verdaguer y Amanda Miguel comenzó en 1975 (Foto: Facebook Diego Verdaguer)

“Se puso pesado, se puso muy difícil cuando quise regresar después de esos tres años, en aquella época el embarazarte causaba en las compañías mucha discriminación”.

Amanda Miguel iba a tener un bebé con Diego Verdaguer

Hace 20 años se embarazó de nuevo, explicó, pero perdió a quien sería su segundo hijo con Diego Verdaguer: “Después quedé embarazada, tendría un hijo ahorita adolescente... dios sabe porqué hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de 20 años, digo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo”.

Entre otros temas, la cantante también dijo que en varios momentos ella y Diego Verdaguer pensaron en divorciarse, pero decidieron no hacerlo: “no me imaginaba la vida sin él y él definitivamente no se imaginaba la vida sin mí... nos dimos la oportunidad de reconciliarnos en todos los aspectos... Nos amaremos eternamente”.

Ana Victoria Verdaguer, única hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. (Foto: Instagram @soyanavictoria).

¿Quién es la hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer?

La segunda hija de Diego y primera para Amanda nació en 1983 también se dedica a la música. Desde los 13 años acompañó al argentino en algunos de sus conciertos como corista.

Finalmente hizo su debut oficial de la mano de Verónica Castro en su programa La Noche de Navidad, emitido en 1994.

Ha hecho cuatro álbumes de estudio en los que trabajó también como productora y compositora bajo el sello familiar Diam Music: Ready (2007), AV (2012), Color amor (2013) y Reina de mi mundo (2017).

Ana Victoria fue considerada para interpretar el tema en español de la película animada de Disney, Tinker Bell, con A Las Hadas Reunirán.

Además, ha colaborado en duetos con artistas como Erik Rubín, Gian Marco, Carlos Cuevas o la Sonora Santanera.

Tiene una línea de joyería y en los últimos años se ha dedicado a escribir un blog sobre cosas cotidianas.