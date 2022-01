Diego Verdaguer y Amanda Miguel: 46 años de compartir la vida, el amor y la música

El cantante argentino Diego Verdaguer, quien falleció a los 70 años por complicaciones de COVID-19, celebró el año pasado 46 años de relación junto a Amanda Miguel, a quien conoció cuando iba manejando por las calles de Buenos Aires y su flechazo lo hizo volver hacia ella para tomar un café.

En la década de los setentas surgió el encuentro mientras el intérprete de Volveré estaba parado en un semáforo con destino a la casa de sus padres. En ese entonces, en 1975, Amanda Miguel tenía 18 años mientras que él 23. Después de unas salidas, se dieron su primer beso e hicieron su relación oficial. Sin embargo, no fue hasta 2015 que pasaron de lo civil a una boda en la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, de la Ciudad de México. En 1983 nació su única hija en común Ana Victoria, quien hace no mucho los convirtió en abuelos de Lucca, que nació en 2021.

Durante esos primeros años, Amanda le confesó que también era cantante, por lo que Diego la invitó participar con él en el grupo llamado Mediterráneo. Su trabajo en conjunto continuó durante varios años, pues el cantante se convirtió en el productor de muchos de sus álbumes. En febrero de 2022 tenían planeado pisar algunos escenarios con su Toda Una Vida Tour, que estaba programado con varias fechas en Estados Unidos.

En 2020, la pareja se reencontró después de varios meses separados derivado a las restricciones de vuelos causados por la pandemia de COVID-19. Fue entonces cuando el video, que los mostró abrazándose, se hizo viral. “La tristeza de separarnos no es nada comparado con la felicidad de reencontrarnos. Que alegría tenerte de nuevo Amanda Miguel”, son las palabras que le dedicó.

“¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”, fue una de las últimas publicaciones que Diego le dedicó a su esposa con un texto de su canción La Ladrona. “Siempre te amaré”, le respondió ella después de darse a conocer su fallecimiento en su casa de Los Ángeles. Las demostraciones públicas de amor no les faltaron a los esposos, quienes en diciembre pasado compartieron su aniversario número 46: “Qué maravilloso ha sido este viaje a tu lado. Como en todo matrimonio hemos superado obstáculos, pero nuestro amor siempre gana”, escribió Verdaguer.

En sus años juntos, Diego y Amanda sortearon obstáculos, como una infidelidad de la que habló la intérprete de Él me mintió durante una conferencia en 2018. “Mi esposo ahora es más que fiel, aprendió la lección”, aseguró entonces, cuando confió en no haberse arrepentido de perdonarlo y seguir con su familia. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Verdaguer confesó que coqueteó con la veracruzana Salma Hayek cuando ya estaba en pareja, pero afirmó que no pasó de unos besos.

“Es una mujer divina. Yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. De repente me miré al espejo y me dije ‘a ver chaval, como dijo Joaquín Sabina, te estás enamorando. Dije: ‘Ok, está bien y me calmé”, aseguró.