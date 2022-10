Día de ‘Mean Girls’: ¿Por qué este lunes 3 de octubre se viste de rosa?

Cada tercer día del mes de octubre, los fanáticos de la cinta Mean Girls (2004) se visten con prendas de color rosa para conmemorar uno de los momentos más recordados de la película.

Si creciste a principios de este siglo es posible que lo hayas hecho con el filme de Chicas Pesadas, una sátira protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, entre otros actores. El impacto de la película ha perdurado por más de una década, ya que hasta la fecha se sigue celebrando su día.

‘Chicas Pesadas‘ se estrenó en el 2004 y se ha convertido en un clásico del cine hollywoodense. (Foto: Mean Girls) (Mean Girls)

La conmemoración se sostiene de la escena en la que el personaje de Jonathan Bennett se acerca a la protagonista, Cady Heron, para preguntarle la fecha, 3 de octubre. Sin embargo en aquel día las ‘chicas populares‘ de la cinta fijaron que se usen prendas de color rosa. La tradición se ha sostenido por los fanáticos de la trama por 18 años y contando.

Si eres ‘fetch‘ y recordaste que este lunes hay que vestirse de rosa, puedes estar tranquilo que Regina George no te pondrá en su ‘Burn Book‘. A pesar de ello te traemos cinco datos curiosos sobre la película para que aproveches el Día de Mean Girls.

“Soy una mamá cool ”

La película presenta al personaje de Regina George (Rachel McAdams) como a la persona más popular de la escuela e incluso su madre, interpretada por Amy Poehler, aseguraba que era una “mamá cool”.

Gran parte del elenco de ‘Chicas Pesadas‘ no tenían la misma edad que sus personajes. (Foto: Instagram / @meangirls)

Pese a que las actrices interpretan los papeles de madre e hija, ambas tienen una edad muy similar en la vida real. Amy Poehler es solamente siete años más grande que Rachel McAdams por lo que en la vida real no habría forma en la que fueran madre e hija. Incluso no es la única discrepancia entre las edades, ya que algunos de los miembros del elenco no cuentan con la misma edad que su personaje.

Lindsay Lohan como Regina George

Originalmente se tenía planeado que el papel de Regina George fuera para la actriz estadounidense Lindsay Lohan.

De acuerdo con una entrevista que tuvo el director Mark Waters con el medio Vulture en 2014, el éxito de la cinta Un Viernes de Locos (2003) creó un paradigma entorno a la actriz. Las audiencias no aceptaban que Lindsay interpretará un papel como villana, así que el estudio optó por buscar a otra persona que pudiera ser Regina George y darle el papel de Cady a Lohan.

Lindsay Lohan por poco se queda con el papel de Regina George. (Foto: Youtube / @Paramount Movies)

Afortunadamente llegó Rachel McAdams a la producción y sus edad fue el factor definitivo para la cinta, ya que Waters aseguró que su experiencia como actriz intimidaba a Lindsay Lohan y esa era la energía que buscaban para los personajes principales.

El papel de Jonathan Bennett

El actor Jonathan Bennett interpreta al personaje de Aaron Samuels, que dentro de la película es del interés romántico de la protagonista.

El actor de Aaron Samuels comentó en alguna ocasión que fue elegido para el papel por su similitud con Jimmy Fallon. (Foto: Instagram / @meangirls / @jimmyfallon)

En una entrevista con el medio The HuffPost, el actor aseguró que logró conseguir el papel por parecerse con el presentador Jimmy Fallon. Comentó que en algunas ocasiones la productora y actriz Tina Fey se lo comentaba bromeando.

La herida que llegó a la pantalla grande

En la película, el director interpretado por Tim Meadows es presentado con un yeso en su brazo y se explica que sufre de síndrome del túnel carpiano.

La herida del personaje de Tim Meadows en ‘Mean Girls‘ es real. (Foto: Instagram / @meangirls)

Sin embargo es un elemento que no estaba escrito en el guión original, ya que en realidad el actor sufrió de una lesión que le fracturó su mano un par de semanas antes de las grabaciones por lo que tuvieron que darle aquel contexto a su personaje.

Daniel Franzese en Mean Girls

El personaje de Daniel Franzese, Damian, dentro de Chicas Pesadas es uno de los amigos más cercanos de Cady Heron.

En 2014 el actor Daniel Franzese reveló que su personaje le ayudó a entender su sexualidad. (Foto: Instagram / @whatsupdanny)

Diez después de que saliera Mean Girls a la luz, en 2014 el actor reveló al medio IndyWire que su personaje le dio la oportunidad de descubrir y hacer paces con su sexualidad. Esto lo hizo a través de una carta que le escribió a la personalidad que interpretó.

En aquel escrito el actor confiesa su sexualidad ante el personaje de Damian y agradece por tener la oportunidad de haber tenido el papel.

Mean Girls: el Musical

El impacto de la cinta se encuentra arraigado en la nostalgia de la generación Millennial y Z que todavía recuerdan los momentos más importantes de la película.

La cinta de ‘Mean Girls‘ fue adaptada a un musical en 2017. (Foto: Instagram / @meangirlsbwy)

El éxito ha sido tan grande que en 2017 se lanzó una producción en Brodway, Nueva York. La obra cuenta con los mismos elementos narrativos que la cinta, pero contiene adaptaciones musicales de los mejores momentos.

¿Dónde ver Mean Girls?

La película de Mean Girls también cuenta con una secuela, pero no alcanzó la misma popularidad que su predecesora debido a que el elenco y producción original no regresaron para retomar sus papeles.

La película dirigida por Mark Waters se puede ver a través de Youtube, Claro Video o Google Play por 30 pesos.