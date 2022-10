Rammstein: La historia (y ambigüedad) detrás de ‘Du hast’, su canción más popular

'Du hast' es probablemente la canción más popular de Rammstein. (YouTube: Rammstein Official)

¡Es hoy! Esta noche, la banda de metal industrial Rammstein se presentará con el primero de tres conciertos pactados en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde tocarán algunos de sus más grandes éxitos, como ‘Engel’, ‘Sonne’ y ‘Du hast’, esta última considerada la canción más popular de la banda alemana.

‘Du hast’ es el segundo sencillo del álbum Sehnsucht, de 1997, el cual le valió a la agrupación liderada por Till Lindemann para recibir su primera nominación a los Premios Grammy en 1999, además de formar parte de la cinta The Matrix (1999), la comedia Se les subieron los humos (2001), así como en un episodio de Gilmore Girls.

Su gran popularidad se debe no solo al estilo de la canción en sí, sino a lo enigmática que resulta la letra, pues es como un juego de pronunciaciones y palabras que derivan en más de un significado.

‘Du hast’, la canción de Rammstein que va en contra del matrimonio

El éxito de Rammstein, al igual que la mayoría de sus canciones, está en alemán, idioma nativo de la agrupación. La temática es sencilla: el matrimonio como institución, aunque la banda se da el lujo de utilizar un juego de pronunciaciones que puede dar como resultado algo totalmente diferente.

La letra es, básicamente, una lectura de votos matrimoniales, a los que la otra persona responde que no está dispuesta a cumplir, como el hecho de ‘estar juntos hasta que la muerte nos separe’.

Rammstein en su video 'Du hast' (1997)

Dirían por ahí, ‘empecemos por el principio’. Las primeras tres palabras pronunciadas en la canción, que constantemente se repiten a lo largo de la misma, son “Du hast mich”, que en español significaría ‘Tú me tienes’.

Sin embargo, en la pronunciación es donde está la clave para cambiar el significado por completo. Es decir, si se hace énfasis en la ‘s’ de ‘hast’, tendríamos “Du hasst mich”, que en castellano significa ‘me odias’.

Lo mismo ocurre con otra parte de la canción: en la frase “Willst du bis der Tod euch scheidet” -’¿Quieres vivir hasta que la muerte nos separe?’ en español- se escucha mas bien una pronunciación de lo siguiente: “Willst du bis zum Tod der Scheide” -’¿Quieres hasta la muerte de la vagina?’ en español-.

A cualquiera que fuera la pregunta, la respuesta del otro era un tajante “Nein”, o sea ‘No’, en lugar del clásico ‘Sí, acepto’, con lo que dejan claro que no están de acuerdo con el hecho de contraer nupcias utilizando ese tipo de frases durante la ceremonia, generalmente religiosa.

Till Lindemann habla sobre ‘Du hast’

En una entrevista para la revista alemana Musik Express, Lindemann explicó que la crítica hacia el matrimonio tradicional era más que nada a la idea de lo ‘eterno’.

“¿Quieres hasta que la muerte nos separe? Eso es algo tan antinatural como un tatuaje en el brazo. Algo que ya no se va durante el resto de la vida. Un día seré un jubilado y me sentaré con mi nieto en el regazo, y me preguntará qué clase de bobada es esa que llevó en el brazo”, dijo el vocalista de la agrupación de metal industrial en aquella ocasión.