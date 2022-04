¿Habrá remake ‘Chicas pesadas’ con Danna Paola y Belinda? Esto es lo que sabemos

Danna Paola y Belinda, dos de artistas mexicanas que han tenido proyección internacional, están en la mira de un productor de teatro y empresario del mundo del entretenimiento.

Se trata de Alejandro Gou, quien ha llevado a producción más de 75 obras en escena y cuya trayectoria comprende un cuarto de siglo.

Recientemente en entrevista para diversos medios, Alex Gou expresó que le gustaría adaptar la cinta Mean Girls (Chicas pesadas en su traducción en México).

La película protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams se ha convertido en un ‘clásico’ de la comedia en el cine y en un referente cultural para millones de millennials que vieron en taquillas uno de los enredos más divertidos de la pantalla grande.

Gou comentó que de concretarse dicho proyecto su apuesta de elenco estaría enfocada en hacer una mancuerna con Danna Paola y Belinda.

El productor destacó la buena relación que tiene con la intérprete de ‘Sodio’ y apuntó que, además de ser amigos, han trabajado en varios proyectos teatrales.

“Danna y yo somos muy amigos (…) Danna estuvo conmigo en Hoy no me puedo levantar, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera”, comentó.

Alex no perdió la oportunidad de mencionar los planes que le gustaría concretar con ambas actrices si llegara a un primer acuerdo.

“Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer Mean Girls. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer Mentiras. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, finalizó.

Pero... ‘Beli’ está en Madrid

Hace algunas semanas Belinda dio una entrevista a un medio español en la que contaba que se sentía contenta de “regresar a casa” porque ella, además de mexicana también era española, por herencia materna.

Esta declaración despertó inconformidad en algunos fans que en redes sociales ‘cuestionaron’ la postura de la cantante de ‘El baile del sapito’, puesto que durante más de dos décadas Belinda ha desarrollado su carrera artística en territorio mexicano.