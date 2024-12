Nicko McBrain, baterista de Iron Maiden, anuncia su retiro de los escenarios: ‘Sigo siendo de la familia’

Dicen que todo comienzo tiene un final, y para desgracia de todos los fans de Iron Maiden, llegó uno de los más difíciles: el baterista Nick McBrain anuncia su retiro después de 42 años tras las tarolas de la banda.

Esta decisión, aunque complicada, es para el bien de McBrain, pues en los últimos años ha sufrido problemas de salud que lo llevaron a estar fuera de circulación y en la forma que le gustaría para la agrupación de heavy metal.

Nicko McBrain habla de su retiro de Iron Maiden

A través de las redes sociales de Iron Maiden se compartieron un par de comunicados, uno a nombre del aclamado baterista y otro de la agrupación, hablando sobre el lamentable retiro de una pieza clave en la banda que interpreta temas como ‘The Trooper’.

“Después de considerarlo mucho, es tanto con tristeza como con alegría que anuncio mi decisión de dar un paso atrás a la rutina y el exhaustivo estilo de vida de la gira. Hoy, sábado 7 de diciembre, São Paulo será mi último concierto con Iron Maiden”, inicia el anuncio a nombre de McBrain.

Nicko McBrain estuvo al frente de la batería de Iron Maiden desde 1982. (Foto: Instagram @ironmaiden)

Aunque esta noticia causa tristeza y desconcierto a los fans de Iron Maiden, Nicko asegura que no se alejará por completo de la banda ni de los proyectos que tengan, solo abandona los escenarios.

También puntualizó que le gustaría dedicarse de lleno a otros proyectos personales, incluidos algunos emprendimientos que van desde marcas de instrumentos musicales hasta restaurantes con temática de Iron Maiden.

“Seguiré siendo parte firme de la familia Iron Maiden trabajando en una variedad de proyectos. Mis managers de toda la vida, Rod Smallwood y Andy Taylor, los tienen en mente para mí. También realizaré una variedad de proyectos personales y me centraré en mis negocios y empresas existentes, incluyendo The British Drum Company, Nicko McBrain’s Drum One, Titanium Tart y, por supuesto, ¡Rock-N-Roll Ribs!”, agrega el músico de heavy metal.

No podía dejar de agradecer a todos aquellos que hicieron posible sus 42 años de trayectoria con Iron Maiden; desde su familia hasta fans y la misma banda recibieron una mención importante de amor y profundo agradecimiento.

El último concierto de Nicko McBrain con Iron Maiden es este 7 de diciembre en Sao Paulo. (Foto: Instagram @ironmaiden)

Iron Maiden se pronuncia a salida de Nicko McBrain

En la misma publicación de su perfil de Instagram, Rod Smallwood, manager de la banda, escribió en nombre de Iron Maiden un mensaje de agradecimiento para el músico que se retira este sábado en São Paulo.

“¡Y todos te queremos también! Gracias por ser una fuerza incontenible detrás de la batería de Maiden durante 42 años y mi amigo durante aún más tiempo. ¡Hablo en la reserva de toda la banda cuando digo que te echaremos mucho de menos!“, expresa Smallwood.

Nick McBrain se integró a Iron Maiden en 1982, y desde entonces es una pieza clave en la agrupación donde comparte (hasta hoy) escenario con Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith y Jan Gers.

“La banda y yo (Rod Smallwood) tenemos miles de grandes recuerdos de los últimos 42 años; muchos conciertos, abundantes discos y premios de platino y oro, amor de los fans y una cerveza en demasiadas ocasiones. ¡Tal vínculo es para siempre! Y, como dice Steve Harris, ‘Nicko es y siempre será parte de la familia Maiden'“, finaliza la carta.

Nicko McBrain Nicko McBrain compartió con Iron Maiden 42 años de giras y música. (Cuartoscuro / Ricardo Castelan)

¿Quién será el sustituto de Nicko McBrain en Iron Maiden?

En el comunicado firmado por uno de los managers de la banda, señalaron que ya tienen elegido al baterista a quien McBrain le pasará la batuta en Iron Maiden.

Sin embargo, su nombre no fue revelado; esto pasará en los próximos días, después de su gira The Future Past que concluye este 7 de diciembre en São Paulo, Brasil.