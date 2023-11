Iron Maiden en México: Fecha, preventas y todo lo que debes de saber del ‘Future Past Tour’

¿Listo para cantar ‘Fear of the Dark’? La agrupación Iron Maiden, quienes son reconocidos como uno de los mejores expositores de ‘heavy metal’, regresan a la Ciudad de México como parte de su nueva gira musical conocida como The Future Past Tour.

Iron Maiden se fundó a mediados de la década de los setenta por el bajista Steve Harris, quien continúa en la agrupación; sin embargo, no fue hasta 1982 que alcanzó la fama con el lanzamiento de uno de sus álbumes más conocidos: The Number of the Beast.

Tras aquel estreno, Iron Maiden continúo con su carrera con canciones como ‘The Trooper’, ‘Run to the Hills’, ‘Wasted Years’, ‘Hallowed Be Thy Name’, entre otros. Actualmente, el grupo se compone de Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain y Janick Gers.

Si estás interesado en formar parte del regreso de Iron Maiden a México, te contamos todos los detalles que debes de saber.

Iron Maiden es una agrupación de 'heavy metal'. (Foto: Facebook / @Iron Maiden)

¿Cuándo es el concierto de Iron Maiden en México?

Desde finales de mayo de 2023, Iron Maiden está celebrando The Future Past Tour, que cuenta con la interpretación de sus canciones más populares, al igual que las de su álbum más reciente conocido como Senjutsu, que salió en 2021.

Este 27 de octubre, por medio de las redes sociales de la banda de ‘heavy metal’, se anunció la extensión de la gira musical con dos conciertos en México y Colombia.

El concierto de Iron Maiden en México se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2024 y sus redes aseguran que “a su debido tiempo se anunciarán fechas adicionales” para el próximo año.

¿Cuándo es la preventa para Iron Maiden en México?

De acuerdo con el sitio de Ticketmaster, plataforma en la que se venderán las entradas, el concierto de Iron Maiden en México tendrá tres fechas de venta.

La primera es la preventa, se llevará a cabo el 29 de noviembre de 11:00 a 23:00 horas solamente para el club de fans de Iron Maiden.

Iron Maiden regresa a los escenarios mexicanos con una nueva gira musical. (Instagram: @ironmaiden)

El club de fans de Iron Maiden es una membresía que se puede conseguir por medio de su sitio web y tiene un costo de 588.72 pesos mexicanos. Además del acceso a la venta anticipada, hay beneficios como mercancía exclusiva.

La siguiente preventa será la Gran Venta HSBC, cuya fecha es del 30 de noviembre a las 14:00 horas hasta el 1 de diciembre a las 23:59 horas, para acceder a esta compra se necesita una tarjeta de crédito de aquel banco.

¿Cuándo es la venta general para Iron Maiden en México?

La venta general para Iron Maiden en México, aquella en la que se pueden comprar entradas con cualquier tarjeta, se llevará a cabo el 4 de diciembre a las 14:00 horas.

Si vas a comprar tus entradas en línea, lo más recomendable es que te conectes con anticipación para asegurar un lugar en la fila virtual.

Cartel del concierto de Iron Maiden en la CDMX. (Foto: Facebook / @Ocesa)

¿Cuánto cuestan los boletos para Iron Maiden en México?

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios para el concierto de Iron Maiden en México.

Para su presentación en San Antonio, Texas, que se llevará a cabo tres días antes del evento en tierras mexicanas, las entradas en Ticketmaster tienen un rango de 49 a 159 dólares (841 a 2 mil 729 pesos); sin embargo, se desconoce si los precios serán similares para México.

¿En dónde es el concierto de Iron Maiden en México?

La última vez que Iron Maiden se presentó en la Ciudad de México fue a inicios de septiembre de 2022 con su gira llamada Legacy of The Beast Tour.

Al igual que el año pasado, el concierto de Iron Maiden se llevará a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La dirección del recinto es Vialidad Río de la Piedad, Granjas México, alcaldía Iztacalco. Te dejamos un mapa para que ubiques al Foro Sol.