Corona Capital 2023: ¿Cómo solicitar el reembolso de la pulsera ‘cashless’?

¿Lograste cantar ‘Girls & Boys’ con Blur en esta edición del Corona Capital? Si fuiste parte del festival de música y te quedó saldo en tu pulsera ‘cashless’, te contamos como puedes conseguir tu reembolso.

El Corona Capital es un festival de música que se realiza desde 2010 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mismo sitio en el que se ha celebrado el Gran Premio de México de la Fórmula Uno. El evento se caracteriza por presentar un cartel con artistas y agrupaciones de diferentes géneros musicales.

Este 2023, se llevó a cabo una nueva edición del Corona Capital que tuvo de ‘headliners’ a bandas como Pulp, The Blur, The Cure, The Chemica Brothers y cantantes como Alanis Morissette, Hannah Storm y Kim Petras.

El Corona Capital se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Instagram / @coronacapital)

¿Cómo solicitar el reembolso de la pulsera ‘cashless’ del Corona Capital?

Hay quienes no gastan por completo el saldo que recargan en las pulseras Citibanamex ‘cashless’ del Corona Capital; sin embargo, las redes sociales del evento aseguran que se puede recuperar ese dinero por medio de un reembolso.

“Siempre puedes pedir el reembolso del saldo restante en tu pulsera Citibanamex Cashless, por medio de un formulario online, no contaremos con reembolso en los centros de canje ni en módulos dentro del festival”, asegura el portal del evento musical.

Así es como se ve las pulseras que se utilizan en el Corona Capital. (Foto: Facebook / @Festival Corona Capital)

A través de sus redes sociales, los organizadores del festival dieron a conocer que, desde este 23 de noviembre, se podrá solicitar el reembolso de las pulseras por medio de un enlace que compartieron.

“Estará abierto del 23 de noviembre a las 11:00 horas al 7 de diciembre a las 23:59″, se puede leer en las redes del Corona Capital.

En ocasiones pasadas, para obtener el reembolso del Corona Capital se debía de llenar un cuestionario que pide unos números de la pulsera ‘cashless’, es por ello que debes de tenerla a la mano al momento de realizar el trámite.

“Las personas que hicieron precarga recibirán sus reembolsos automáticamente”, puntualiza el mensaje del Corona Capital 2023.

Mensaje del Corona Capital. (Foto: Facebook / @Festival Corona Capital)

¿Qué es la pulsera Citibanamex Cashless del Corona Capital?

Festivales de música como el Corona Capital se caracterizan por la oferta de alimentos y bebidas que tienen dentro del evento, que se pueden comprar solamente con el sistema de pulseras Citibanamex ‘cashless’.

Se trata de una pulsera que solamente se consigue dentro del festival cuya función es abonarse con cierta cantidad de dinero para utilizar en la celebración. Esta medida, como lo dice su nombre en inglés, evita que los asistentes utilicen efectivo.

De igual manera, en ciertos festivales musicales se puede pre cargar desde casa con anticipación.

Además del Corona Capital, otros eventos como el Vive Latino, EDC, Tecate Emblema, entre otros, utilizan este sistema.